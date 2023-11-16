Общество 16.11.2023 в 16:47

В Советском районе Улан-Удэ вручили ордена Мужества семьям погибших военных

«Я горжусь, что сын прошел до конца путь воина», сказал отец одного из погибших солдат
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Текст: Андрей Константинов
В Советском районе Улан-Удэ вручили ордена Мужества семьям погибших военных
В Советском районе Улан-Удэ состоялась церемония вручения наград родственникам погибших военнослужащих. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества посмертно награждены Денис Ганькин, Булат Майдариев и Александр Смолин.

- Сегодня мы вспоминаем наших героев, которые отдали свою жизнь за независимость России. Они остались до конца верны своей Родине. Наш святой долг чтить память о ребятах, которые делали все, чтобы над нашей страной оставалось чистое небо. Низкий поклон родителям за воспитание славных сынов Отечества, - сказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.

Государственные награды вручили сыну, родителям, женам и близким погибших участников специальной военной операции.

- Булат сам захотел служить, быть солдатом. Он исполнил до конца свой воинский долг. Я горжусь, что он прошел до конца путь воина, путь солдата. Спасибо всем, кто и по сей день защищает нас, - сказал отец Булата Майдариева.

Денис Ганькин родился 17 сентября 2000 года в Улан-Удэ. Окончил школу №32. Затем поступил в Технологический колледж ВСГУТУ по специальности «Компьютерные сети». В июне 2020 года был призван на срочную военную службу, а в сентябре заключил контракт сроком на 3 года. С февраля 2022 года служил в зоне СВО. Погиб 27 декабря 2022 года.

Булат Майдариев родился 15 ноября 1995 года в селе Алханай Дульдургинского района Агинского округа. Учился в гимназии №33, школе №20, затем поступил в Техникум строительства и городского хозяйства. В 18 лет ушел в армию на срочную службу, там же подписал контракт. Служил с 2014 года в должности командира автомобильного взвода роты материального обеспечения зенитного ракетного полка в Уссурийске в звании старшего сержанта. Награжден медалью Суворова, «За воинскую доблесть», «За выслугу лет». Погиб 20 июня 2023 года.

Александр Смолин родился 11 июня 1984 года в селе Малый Куналей Бичурского района. Окончил Малокуналейскую школу. С 2003 года проходил военную службу по призыву в Чите. С 2005 года проходил службу на территории Улан-Удэ в ФГУП Охрана Росгвардии по РБ. В сентябре 2022 года ушел в отставку. 17 сентября поступил на военную службу в добровольческий отряд «Байкал». Погиб 16 января 2023 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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