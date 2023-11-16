В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив

Мэрия Улан-Удэ выступила с инициативой объявить 2024 год Годом общественных и гражданских инициатив. Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.- В целях развития навыков самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения населения города, вовлечения и поддержки гражданских инициатив, а также повышения активности граждан в решении актуальных проблем общественной жизни предлагаем объявить 2024 год - Годом общественных и гражданских инициатив, - сообщил и.о. председателя Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.Фото: мэрия Улан-Удэ