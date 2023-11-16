Общество 16.11.2023 в 16:53
В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив
Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ выступила с инициативой объявить 2024 год Годом общественных и гражданских инициатив. Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
- В целях развития навыков самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения населения города, вовлечения и поддержки гражданских инициатив, а также повышения активности граждан в решении актуальных проблем общественной жизни предлагаем объявить 2024 год - Годом общественных и гражданских инициатив, - сообщил и.о. председателя Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.
Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- В целях развития навыков самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения населения города, вовлечения и поддержки гражданских инициатив, а также повышения активности граждан в решении актуальных проблем общественной жизни предлагаем объявить 2024 год - Годом общественных и гражданских инициатив, - сообщил и.о. председателя Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.
Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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