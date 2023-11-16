Общество 16.11.2023 в 16:53

В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив

Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив
Мэрия Улан-Удэ выступила с инициативой объявить 2024 год Годом общественных и гражданских инициатив. Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

- В целях развития навыков самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения населения города, вовлечения и поддержки гражданских инициатив, а также повышения активности граждан в решении актуальных проблем общественной жизни предлагаем объявить 2024 год - Годом общественных и гражданских инициатив, - сообщил и.о. председателя Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.

Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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