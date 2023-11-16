Бурятия поднялась на 45 позиций в рейтинге по уровню защищенности потребителей

Объединение потребителей России подвело итоги исследования и опубликовало Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей. Бурятия вошла в список субъектов со средним уровнем защищенности потребителей, заняв 35 место. Исследование проводилось по 5 критериям и 183 показателям.Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей – единственное в нашей стране исследование в сфере прав и интересов потребителей, проводимое и публикуемое каждые два года общественной организацией Объединение потребителей России.Цель рейтинга - представить общественную оценку эффективности национальной системы защиты прав потребителей на её региональном уровне и в целом, как механизма реализации потребительской политики и практических действий по защите потребительских интересов граждан.Минпромторг РБ является аппаратом Комиссии при правительстве Республики Бурятия по защите прав потребителей, совместно с Роспотребнадзором Бурятии и другими органами государственной власти, а также органами местного самоуправления организует мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей.Фото: «Номер один»