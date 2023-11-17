Жители Тункинского района Бурятии штурмуют суды

Жители сел самого несчастливого в отношении приватизации земли района Бурятии – Тункинского – начинают наверстывать то, что упустили за прошедшие годы. Они наконец-то нацелились на приватизацию участков под своими домами.Сейчас многие тункинские жители пошли в суд, чтобы официально подтвердить тот факт, что пользовались земельными участками и жилыми домами, находящимися на них, еще до 31 декабря 2010 года. Если удастся доказать данный факт, то можно бесплатно приватизировать (оформить право собственности) землю на основании Закона Бурятии «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».Так, недавно местная сельчанка подала в райсуд иск к райадминистрации об установлении этого факта в отношении себя. Гражданка имела в пользовании участок площадью почти в 5 тыс. квадратных метров (проще говоря, около 50 соток). В пользование получила его в 1995 году, вскоре возвела на земле дом.Чтобы доказать, что она начала пользоваться участком до 31 декабря 2010 года, женщина предъявила скриншот космоснимка, который сделан известным американским картографическим сервисом. Она нашла в архиве заграничного сервиса снимок за нужный ей промежуток времени. Срок пользования подтвердила еще информация из похозяйственной книги, а также свидетели.Представитель ответчика МО «Тункинский район» против удовлетворения иска не возражал. Привлеченная к судебному процессу администрация сельского поселения тоже.«Не доверять показаниям свидетелей, представленным документам у суда оснований не имеется», - отметила Фемида и удовлетворила исковые требования. Судебный вердикт вступил в силу.Теперь женщина может воспользоваться упомянутым республиканским законом и стать полноценным собственником земли. В настоящее время райсуд рассматривает массу подобных однотипных исков от тункинцев. В других районах Бурятии люди давным-давно приватизировали свои земли.Тункинцы упустили время, разумеется, не по своей воле, а из-за российских законов. Как известно, при создании Тункинского нацпарка (он является ФГБУ) в его территорию была включена вся территория Тункинского района. Особо охраняемая природная территория раскинулась на более чем миллионе гектаров – это один из крупнейших нацпарков России.Случай тогда, конечно, произошел уникальный. Целый административный район с деревнями, с более чем 20-тысячным населением, домашним скотом и прочим вдруг стал нацпарком.В результате такого решения властей у жителей свыше полутора десятка сел возникла неожиданная проблема – оборот земли в нацпарке оказался запрещен. Долгие годы в тункинских селах не могли приватизировать землю под своими домами, было трудно продать участок, как и купить. Шла работа над тем, чтобы исключить земли населенных пунктов из территории нацпарка «Тункинский». В конце концов, она увенчалась успехом.Интерес к приватизации земли в Тункинском районе очень большой. Даже родственники умерших граждан, располагавших здесь землей и домом на ней, спохватившись, начали подавать иски о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, а также о признании их фактически принявшими наследство.Чтобы доказать, что дом на участке построен до нужной даты, люди приносят сегодня в суд самые разные доказательства. Один предъявил даже квитанции об оплате электроэнергии за 2009 год. Представляете, тункинец до сих пор хранит квитанции 14-летней давности.Кстати, есть целый ряд жителей Тункинского района, которые доказывают свое пользование земельным участком до 31 декабря 2015 года. Но в таком случае люди говорят о намерении реализовать свое право на внеочередное приобретение земельного участка и расположенного на нем жилого дома в аренду без проведения торгов и ссылаются на республиканский Закон «О земле». Здесь тоже используют все возможные документы. Одни гражданин предъявил акт осмотра его дома после наводнения, которое когда-то было в тех краях.Судя по всему, при таких темпах большинство домов в селах района вскоре успешно приватизируют и в республике станет на одну проблему меньше.Фото: пресс-служба правительства Бурятии