Общество 16.11.2023 в 17:37

Мэр Улан-Удэ о застройки центра: «В течение 10 лет построим современный жилой квартал»

По словам Игоря Шутенкова, проекты планировки территорий согласуют с жителями
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ о застройки центра: «В течение 10 лет построим современный жилой квартал»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал подписание договора с правительством Бурятии и компанией «ПИК Байкала» о комплексном развитии центра города — от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина.

«Что это означает? В течение 10 лет построим современный жилой квартал в самом центре Улан-Удэ, где сейчас в основном ветхие постройки. На месте старых домов построят почти 200 тысяч кв метров современного жилья. Застройщик будет комплексно развивать территорию. Рядом с жильем будут новые социальные объекты — школа, поликлиника, современные детские игровые комплексы и другое. Обязательно озеленение», - рассказал Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, проекты планировки территорий согласуют с жителями. А потом уже приступят к расселению горожан и сносу объектов. Взамен старых квартир жители смогут на выбор либо получить выплаты, либо новое жилье такой же площади, либо доплатив, квартиры побольше.

«Проект комплексного развития территории входит в мастер-план развития Улан-Удэнской агломерации, который был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным», - отметил мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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