Мэр Улан-Удэ о застройки центра: «В течение 10 лет построим современный жилой квартал»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал подписание договора с правительством Бурятии и компанией «ПИК Байкала» о комплексном развитии центра города — от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина.«Что это означает? В течение 10 лет построим современный жилой квартал в самом центре Улан-Удэ, где сейчас в основном ветхие постройки. На месте старых домов построят почти 200 тысяч кв метров современного жилья. Застройщик будет комплексно развивать территорию. Рядом с жильем будут новые социальные объекты — школа, поликлиника, современные детские игровые комплексы и другое. Обязательно озеленение», - рассказал Игорь Шутенков.По словам градоначальника, проекты планировки территорий согласуют с жителями. А потом уже приступят к расселению горожан и сносу объектов. Взамен старых квартир жители смогут на выбор либо получить выплаты, либо новое жилье такой же площади, либо доплатив, квартиры побольше.«Проект комплексного развития территории входит в мастер-план развития Улан-Удэнской агломерации, который был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным», - отметил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ