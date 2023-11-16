Общество 16.11.2023 в 18:02

Бурятия потеряла 846 человек из-за миграционного оттока

В республику приезжают мигранты из Забайкальского края и Амурской области
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Бурятия потеряла 846 человек из-за миграционного оттока
В Бурятии январе – сентябре нынешнего года миграционный отток населения составил 846 человек. В республику прибыло 9 290 и выбыло 10 136 человек. Основная часть мигрантов (95,8 %) перемещалась в пределах Российской Федерации и лишь 4,2 % - между странами, сообщил Бурятстат.

В общем потоке миграции большая часть мигрантов (66,6 %) перемещалась внутри республики. Наиболее привлекательными территориями для мигрантов являлись прилегающие к столице республики районы: Иволгинский (29,6 человек на 1000 населения) и Тарбагатайский (23,9).

Интенсивный отток населения наблюдался из Еравнинского (-31,1), Северо-Байкальского (-21,3) и Кижингинского (-17,7 на 1000 населения) районов. Из районов, приравненных к Крайнему Северу республики, миграционный отток составил 435 человек или 6,5 промилле.

Миграционный отток населения в другие регионы России в январе – сентябре достиг 736 человек. Доля межрегиональной миграции в общем объеме миграционных потоков составила 29,2 %. Наибольший отток населения отмечен в регионы Центрального федерального округа – 357 человек, в том числе в Московскую область – 219 и Москву – 57 человек; в регионы Сибирского федерального округа – 249 человек, в том числе в Красноярский край – 157 и Новосибирскую область – 92 человека; в регионы Южного федерального округа – 240 человек, в том числе в Краснодарский край – 161 человек; а также в регионы Северо-Западного федерального округа – 163 человека, в том числе в Ленинградскую область – 91 человек.

Положительный миграционный обмен сложился по Дальневосточному федеральному округу – прирост составил 414 человек. Население республики пополнилось преимущественно за счет мигрантов из Забайкальского края – 537 и Амурской области – 54 человека. Наибольший отток населения сложился с Камчатским краем – 68 человек и Приморским краем – 44 человека.

В результате международной миграции население республики уменьшилось на 110 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 1165 человек и выбыло 1275 человек. Наибольший удельный вес в миграционном оттоке имели мигранты из Киргизии – 175 человек.



Фото: airportbaikal.ru
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