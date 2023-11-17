В Улан-Удэ вновь - авария на коллекторе

В Улан-Удэ сегодня ночью в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступила заявка о выходе воды на проезжую часть по ул. Шаляпина. Ремонтные бригады прибыли на место, проводится обследование сетей, устанавливаются причины технологического нарушения на сетях водоотведения сообщили в муниципальном предприятии.Напомним, еще недавно здесь был заменен аварийный участок трубопровода, протяженностью больше 70 метров. Аварийная ситуация, по предварительным данным, произошла на участке коллектора, который не был заменен. Разрушение свода коллектора, выполненного из железобетона продолжилось, что и стало причиной выхода воды на поверхность.Ремонтные работы на трубопроводе проводятся без отключения холодного водоснабжения. На объекте работает 9 специалистов ремонтных бригад и 4 единицы спецтехники. Проводятся земляные работы.Выставлены аварийные знаки. Перекрыто движение автотранспортных средств. Объездной путь открыт между зданиями ул. Шаляпина, 25 к1 и Шаляпина,39/3.Телефон «горячей линии» МУП «Водоканал» 44-00-00, 44-10-33Фото: «Водоканал»