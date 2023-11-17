Общество 17.11.2023 в 09:11

В Бурятии мошенники добрались до министров

Они создают фейковые аккаунты от имени топ-чиновников
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мошенники добрались до министров
Вчера в Телеграм жителям Бурятии стали поступать сообщения с фейковых аккаунтов: абонентов со скрытыми номерами, использующих для убедительности фотографии и данные руководителей органов исполнительной власти республики. Так, один из мошенников представлялся министром спорта и молодежной политики Бурятии Иваном Козыревым.


«Друзья, мошенники добрались и до меня. Создали аккаунт от моего имени, поставили мою фотографию и схожий никнейм. И пишут моим контактам с целью совершения преступления», - предупредил Иван Козырев в своем официальном Телеграм-канале.

В пресс-службе правительства Бурятии призывают граждан проявлять бдительность и проверять номера, с которых приходят сообщения.

«Ни в коем случае не выполняйте требований, особенно, если номер скрыт. Если вам пишут с подобных аккаунтов, обращайтесь в техподдержку Telegram и сообщайте о мошенничестве», - предупреждают в пресс-службе.

Напомним, в сентябре мошенники взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от его имени рассылали сообщения с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.

Фото: «Номер один», «Весь Улан-Удэ»
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