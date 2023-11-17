В Бурятии мошенники добрались до министров

Вчера в Телеграм жителям Бурятии стали поступать сообщения с фейковых аккаунтов: абонентов со скрытыми номерами, использующих для убедительности фотографии и данные руководителей органов исполнительной власти республики. Так, один из мошенников представлялся министром спорта и молодежной политики Бурятии Иваном Козыревым.



