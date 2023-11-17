Общество 17.11.2023 в 09:30

С 2017 года в Бурятии построили 31 школу

Третья смена в республике ликвидирована
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Текст: Андрей Константинов
С 2017 года в Бурятии построили 31 школу
В Бурятии в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, и по иным программам за последние семь лет построена 31 школа на 11305 мест. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, благодаря этому третья смена в школах ликвидирована. При этом продолжается строительство еще 9 образовательных учреждений.

В 2023 году уже открыты две новые школы: в селе Поселье Иволгинского района и в поселке Забайкальский. Введены в эксплуатацию и проходят процедуру лицензирования школы в Нижней Иволге и Сотниково.

Вторая школа в Сотниково уже названа в честь основоположника дошкольной педагогики в России Константина Ушинского.

- Этот год объявлен годом педагога и наставника. Ещё круглая дата - 200 лет со дня рождения нашего русского педагога, основоположника научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Учителями было принято решение, что школу, которая строится в рамках нацпроекта именно в этот год, было бы уместно сделать именной, - рассказал директор Сотниковской школы №2 им. К.Д. Ушинского Доржи Очиров.

Он отметил, что в настоящее время идет работа с документами, получение лицензии, набор учеников. Запустить новую школу планируют в ближайшее время.

- Сейчас большая загруженность: в классах детей по 30 с лишним бывает и параллелей много. Учителям очень сложно столько классов вести. Когда появится новая школа, это будет географически хорошо, потому что село огромное. И дети за несколько километров вынуждены приходить. Порой бывает, что и на школьный автобус опаздывают. А там - огромный микрорайон. Дети смогут спокойно ходить пешком, - отозвалась о появлении новой школы мама учеников первой Сотниковской школы Татьяна.

За предыдущие шесть лет в республике появилось 27 новых школ. В 2017 году: в селе Енгорбой, школы №2 и №63 в Улан-Удэ. В 2018 году - в Северобайкальске, в Гурульбе и школа №63 Улан-Удэ. В 2019 году - в селах Хойтобэе и Нижний Саянтуй, пристрой гимназии №33. В 2020 году - в Нижних Тальцах и Поселье, пристрой школы №49 и корпус школы №25. В 2021 году - в Аршане, Новоселенгинске, школа №8, школа №40 и Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева. В 2022 год - в Клюевке, Курумкане, Орлике, Иволгинске, Нижнем Саянтуе, корпус в Сотниково и школы №32, №108, №19 в столице Бурятии.

Сегодня уже строятся либо начнут возводиться в следующем году еще 9 школ - в селах Баянгол, Кижинга, Хоринск, Сосново-Озерское, Дутулур, Мухоршибирь, Нур-Селение, в центре Улан-Удэ и в 103-м микрорайоне.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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