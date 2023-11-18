Борцы Бурятии вступили в схватку с лишаем

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Имя и фамилия матери изменены по её просьбе



В вольной борьбе существует целый ряд профессиональных захватов соперника во время боя. Один из наиболее популярных совершается в направлении самой верхней части тела. Чтобы выбраться из него, оппонент совершает резкие круговые движения головой, в итоге ломая раковины ушей. Такие травмы распространены у борцов. Но мало кто знает, что еще одним побочным эффектом от занятия борьбой может стать… лишай.Улан-удэнская домохозяйка Екатерина Фролова отдала сына в спортивную школу олимпийского резерва №15 «Динамо» в секцию по вольной борьбе.- В МБУ ДО СШОР №15 «Динамо», в секцию вольной борьбы, мой ребенок пошел этим летом. Ему сразу там очень понравилось, и мы стали регулярно посещать тренировки. А позже настал его первый спарринг. После него мой сын рассказал, что там был мальчик с внешними признаками лишая. Сын сразу его спросил об этом, прежде чем вступить в тренировочный бой: «У тебя что, лишай?». Но тот ответил, что нет. Сослался на простой дерматит, - вспоминает Екатерина Фролова.После этого, по словам Екатерины, у ее сына вскоре возникли первые симптомы какой-то кожной болезни.- Мы даже не сразу поняли, что происходит, потому что столкнулись с подобным впервые. Я повела своего сына к дерматологу, врач сказал, что это обыкновенная аллергия. Но через некоторое время она не прошла, а стала только быстрее распространяться по телу. Сыпь окутала шею, уши и расползлась по спине, - описывает симптомы Екатерина.Мальчику становилось все хуже и хуже. Семье пришлось немедленно обратиться к другому врачу в ГБУЗ «Городская поликлиника №1». Там порекомендовали сдать соскоб кожи. Анализы показали, что у ребенка микоз - инфекционное грибковое заболевание кожи. Одна из опасностей данной болезни в том, что она легко передается контактным путем.Юный спортсмен провел дома на лечении около месяца, не посещая школу, чтобы не заразить других.- Четыре недели мы провели дома. Лечиться от этого заболевания тяжело. На все пораженные участки кожи необходимо наносить специальный раствор в течение 21 дня по несколько раз в день. В том числе мазать специальными мазями. Не говоря уже о других назначенных препаратах, которые необходимо пропить целым курсом. Все это, безусловно, недешево, - говорит Екатерина Фролова.Кроме того, при лишае возникает острая необходимость в тотальной дезинфекции. Весь сентябрь она ежедневно стирала одежду сына и комплекты его постельного белья. После чего тщательно их проглаживала раскаленным утюгом. Не говоря уже о постоянной влажной уборке дома, чтобы не допустить распространения инфекции на остальных членов семьи.- Это целый процесс. Тяжелый, муторный, ежедневный. По-другому никак. Ладно я, домохозяйка, могу позволить заниматься ребенком весь день и мыть дом с применением белизны. А другие матери? Те, которые работают до глубокой ночи? У них нет возможности обрабатывать пораженные участки кожи по 100 раз на дню. Самое ужасное, что мой ребенок хоть и находился дома, но был изолирован. В комнату к нему никто не заходил, чтобы не заразиться, - вздыхает Екатерина.После длительного лечения наступает время повторной сдачи анализов. Осуществляется это в три этапа. Если первые два теста на лишай оказались отрицательными, то можно возвращаться к занятиям в школе. Однако посещать секции разрешено только после третьего.- Мы несколько раз сдали необходимые тесты. Все они показали, что лишая у моего сына нет. Вернулись к занятиям в школе, чуть позже вышли опять на тренировки в МБУ ДО СШОР № 15 «Динамо». Не поверите. Проходит пара недель - снова микоз. Его напарник по спаррингу за несколько дней до этого ушел на больничный по той же самой причине. Было это где-то 24 октября. А через дня три-четыре слегли и мы. Уже во второй раз, - разводит руками мать.Екатерина Фролова неоднократно обращалась к руководству спортивной школы олимпийского резерва и просила их предпринять меры по дезинфекции помещений. Ей, конечно же, пообещали урегулировать данную ситуацию, но повторный диагноз доказал обратное.- Надо какие-то меры предпринимать. Закрывать спортивные залы на карантин, проводить дезинфицирующую уборку и проверять приходящих на тренировки детей. Почему мой сын должен месяцами пропускать из-за лишая школу? Он не один в «Динамо» болеет. Там еще несколько мальчиков заражены. Мы буквально на днях сдавали анализы, так в коридоре поликлиники борцы сидят кучами. В кабинете мне даже сказали: «Ой, так вы же на борьбу ходите, неудивительно, что лишай. К нам эти борцы толпами ходят с середины июля». Значит проблема висит в воздухе уже больше трех месяцев, и все молчат, - возмущается мама ребенка.В семье уже поставили мальчику ультиматум: «Еще один раз подцепишь лишай - больше не борьбу не пойдешь». Сейчас мальчик находится на домашнем лечении и вновь готовится к повторной сдаче анализов.Мы обратилась непосредственно к руководству МБУ ДО СШОР №15 «Динамо» и попросили директора пролить свет на сложившуюся ситуацию. Отрицать тот факт, что в группе по вольной борьбе есть заболевшие, он не стал.- Никакой эпидемии лишая у нас нет. К тому же этим летом школа была временно закрыта из-за ремонта. Тренировки для детей не проводились. Лишь под конец августа мы открыли подростковую группу. Случаи заражения были, но они практически единичные. За последнее время у нас болели всего два-три человека. Но все они сразу ушли на лечение и около месяца не посещали спортивные тренировки. Перед этим ребята побывали на соревнованиях в Забайкальском крае, а после уже заболели, - говорит директор Баир Ивахинов.По полученной информации, санитарная обработка в МБУ ДО СШОР №15 «Динамо» проводится регулярно. Каждый год в самом начале сентября руководство школы вызывает специалистов санитарно-эпидемиологической станции для профилактики. Непосредственно в помещениях, где проходят тренировки, стандартная уборка с применением дезинфицирующих средств проводится два раза в день. Утром, перед началом занятий, и в конце дня.- Если кто-то и заболел, то все парни сразу предупреждают о предстоящем уходе и его причине. У нас с этим строго. Если уж заболел - то на лечение. Чтобы исключить контакты с другими ребятами. Однако лишай все равно в единоборствах встречается. Это совершенно нормально для данного вида спорта. Болезнь неприятная, но рука об руку идет с нами. Потому что вольная борьба подразумевает тесный и постоянный прямой контакт с кожей. Подобное происходит не только у нас. Стоит отметить, что, как я слышал, болеют в основном люди со слабым иммунитетом, - обращает внимание Баир Ивахинов.Отметим, наибольшая заболеваемость заразными кожными заболеваниями наблюдается среди детей. На сегодняшний день по республике зарегистрирован 321 случай лишая среди несовершеннолетних. За это время по Улан-Удэ заболели 159 детей.- Стригущий лишай относится к заразным кожным заболеваниям. Заражение происходит при тесном контакте с больными людьми, а также с больными животными или через предметы, инфицированные их шерстью. Поражается кожа, а также волосистая часть головы. Характерно появление пятен округлой формы с покраснением и шелушением, волосы в очагах поражения обламываются и выпадают. За десять месяцев 2023 года выявлен 41 случай заболевания микроспорией среди посещающих различные спортивные школы и секции борьбы, в том числе три человека из секции «Динамо», - сообщили в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.Для своевременной диагностики заразных кожных заболеваний врачи рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу дерматовенерологу по месту жительства или в поликлинику Республиканского кожно-венерологического диспансера, где проводятся все необходимые исследования соскобов кожи на грибки.