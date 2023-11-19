Майя Султумова родилась в 1973 году в Бичурском районе в селе Гутай. После школы отучилась в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии на экономическом факультете. Жительница занималась торговлей, открывала павильоны, работала в общепите. Сейчас вместе с мужем воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Интересные размышления о жизни настигли ее недавно, на ее юбилейную дату.







- Я решила открыть ее именно на автовокзале, потому что все автобусы отсюда едут в наши районы. Целенаправленно шла сюда, потому что хочу, чтобы люди из наших районов приезжали, любовались, брали одежду, могли отдохнуть. Поэтому здесь у меня много повседневной одежды, а также теплой и спортивной. Я называю ее «спорт-шик». Есть одежда и для детей, даже для самых маленьких – например, для выписки ребенка из роддома, - делится она.







Часто от героев известных фильмов мы слышим о том, как важно воплощать свои мечты. Ярким примером-подтверждением этих слов стала жительница республики Майя Султумова. Многодетная мама давно хотела связать себя с творчеством, а также внести личный вклад в сохранение бурятских традиций. И у нее получилось объединить эти цели – в Улан-Удэ она запустила свою линейку повседневной одежды в национальном бурятском стиле.- Когда мне исполнилось 50 лет, я вспомнила свою мечту – что очень хочу шить, заниматься творчеством. Видимо, все время эти идеи продолжали жить во мне. Тут еще наступил кризис, цены выросли, и я обратила внимание, что у нас очень мало качественной одежды из хороших материалов, а если она и есть, то стоит дорого, да и выбор небольшой. И я решилась. Кризис не напугал, страха не было абсолютно – просто иди и делай. Я уже 30 лет занимаюсь бизнесом, эта предпринимательская жилка меня, наоборот, подтолкнула. Я решила, что хочу воплотить свои творческие порывы, создать что-то свое, а еще хотела поддержать нашу бурятскую культуру, показать, как она красива, - рассказывает Майя.Для коллекции выбрали изящное слово на бурятском языке «гоёшуултаяа», что переводится как «для модниц и модников». Магазин жительницы по-домашнему уютен. При входе стоит расписное кресло, электрокамин, на стенах висят картины бурятских художников и изображения буддийских бодхисаттв. Интересно, что второе помещение магазина – кухня для посетителей.- Когда мы ходим по магазинам, часто устаем, еще нам некуда девать куртку. И мы придумали, что гости будут заходить, покупать себе одежду, а потом просто отдыхать с чаем и сладостями, которыми мы угощаем. Униформа у нас тоже в этническом стиле. Открылись мы недавно, у меня есть задумка встречать гостей приветствием «Сайн байна!», говорить на бурятском с гостями. Для меня это и работа над собой, чтобы в моем магазине звучала бурятская речь, - отмечает предприниматель.Майя считает, что одежда очень задает настроение, поэтому она старается выбирать яркие цвета.- Я стараюсь сама выглядеть красиво. Наряжаюсь, надену сережки, колечки - настроение хорошее и людям со мной приятно общаться. Ведь мы прихорашиваемся в том числе для других, чтобы глаз радовать. А я со школьной скамьи тянулась к творческому. Раньше в школах носили черную или коричневую форму, а мне всегда хотелось добавить какую-нибудь деталь, и я сама себе воротнички перешивала, фартуки. Сейчас порой выходишь на улицу – все ходят в черном, сером, мне кажется, это немного мрачно. Поэтому я для своей коллекции выбрала побольше ярких тканей, нарядных, - говорит она.Свою точку Майя Султумова решила открыть в необычном, на первый взгляд, месте для модного магазина – на автовокзале. Оказалось, это тоже не просто так.Взгляд на мир у Майи Султумовой - буддийский. Она стремится не только продавать, но и своей деятельностью помогать другим.- В одежде много буддийских узоров. Буддизм - часть Бурятии, и мне это близко. Ткани наши – торгон (монгольский шелк. – Прим. ред. ), тесьма, пуговицы расписные. Мы сейчас должны возрождать свою культуру, чтобы она не исчезла. Еще процент от чека пойдет на благотворительность целенаправленно, в дом малютки. В дальнейшем к Сагаалгаану планируем помогать строящимся дацанам. Это было решено в самом начале, когда пришла идея, - говорит женщина.Майю Султумову вдохновляют примеры многих людей. Один из них – общественный деятель и казахский предприниматель Маргулан Сейсембаев, который основал крупную образовательную платформу. Бизнесмен в молодости был простым чабаном и пчеловодом, а затем мечты и стремления привели его к успеху.- Любой человек при большом желании может поставить цель и идти. Моя цель – чтобы наши жители носили национальную одежду в повседневной жизни, а не только на праздники, чтобы гордились своей культурой. Кстати, сейчас молодежь тоже ее носит, а раньше многие стеснялись, и это было неправильно. Я сама люблю и ношу этническую одежду с гордостью, как и мои дети. Когда езжу в другие города, везде беру с собой сумку в бурятском национальном стиле. Еще я заметила, идет веяние, что о нашей республике стало знать больше людей из других регионов. Раньше, когда куда-то ездили, никто не знал о Бурятии. А сейчас время меняется, хочу, чтобы наша культура и дальше процветала, - говорит Майя Баировна.К слову, на улицах все чаще можно встретить жителей, предпочитающих этническую одежду. Горожане поделились с «Номер один» своим мнением на этот счет.- Мои друзья семьи живут в Нерюнгри, сами родом из Бурятии. Они заказали мне два наряда в этностиле, хотят тоже подчеркнуть свою культуру, скучают по родине. Я ношу одежду в этностиле пока только по праздникам - пиджак или платье. Но думаю, сейчас много внимания стали уделять развитию бурятского языка, культуре и обычаям. Мы начали понимать, что через несколько лет нашей культуры может не стать. И считаю, что нужно этническую одежду носить и в обычной жизни, думаю, это важно, и иду к этому, - высказывает свое мнение 51-летняя улан-удэнка Оксана Патархеева.- В целом я очень трепетно отношусь к культуре, в которой выросла, поэтому никаких предубеждений к этноодежде не имею. Считаю, что поддерживать культуру родного места очень важно и необходимо, так как она хранит в себе огромную историю и наследие для всего народа. У меня дома в шкафу висит дэгэл, который я обычно надеваю по праздникам, при этом сам костюм сшит в современном стиле. Зимой я люблю надевать жилет из овечьей шкуры с бурятскими орнаментами - очень тепло и уютно, согревает в холодную погоду. Также я безумно влюблена в ювелирные изделия, сделанные в бурятском стиле. Носить серьги, кольца или браслеты с узорами и орнаментами это очень аутентично и невероятно стильно. Когда путешествую, люди часто спрашивают меня про украшения, рассказываю им, что они отражают культуру и то место, где я рождена, - отмечает 24-летняя горожанка Дайана Саганова.- Думаю, это выбор каждого - вопрос вкуса. Если хочется – можно найти что-то для себя и носить. Я мало разбираюсь в стиле, но мне нравятся узоры, орнаменты, поэтому у меня пиджак в национальном стиле, у него расписные пуговки, ободки по краям. В нем я выступаю на сцене, – говорит бурятский пианист Баир Борбоев.Стоит отметить, что на сегодня Бурятия делает заметные шаги в сторону поддержки собственных национальных традиций. На республиканском уровне проходят массовые мероприятия, такие как месячник бурятского языка, открытые лекции о бурятских поэтах в библиотеках и ряд событий к празднованию 100-летия. Помимо этого, многие жители, как и Майя Султумова, проявляют свои собственные инициативы.Так, как сообщал «Номер один», уроженец Хоринского района Константин Балаганский вместе с питерской командой продолжает реализацию проекта – создание серии видеоигр, первой из которой станет игра на основе бурятского эпоса о Гэсэре. Местный молодой блогер Гуро Батуев занялся озвучкой популярных аниме-сериалов и стал переводить их на бурятский язык. Необычную выставку старомонгольской каллиграфии представила художница Янжима Батуева.Можно сказать, благодаря таким идеям и людям есть все шансы, что бурятская культура сохранится и в будущем будет продолжать свое развитие.Фото предоставлено М. Султумовой