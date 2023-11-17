Общество 17.11.2023 в 12:41

Мэр Улан-Удэ вручил награды лучшим участковым

Игорь Шутенков поблагодарил полицейских, работающих «за себя и за того парня»
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ вручил награды лучшим участковым
Сегодня в мэрии Улан-Удэ прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию образования службы участковых уполномоченных в системе МВД России. Мэр города Игорь Шутенков поздравил полицейских с профессиональным праздником и отметил, что роль службы участковых в обеспечении правопорядка неоценима.

- Наш город большой - почти 350 квадратных километров, и он продолжает развиваться. Строятся кварталы, появляются новые поселки, ДНТ и СНТ насчитывается уже более сотни. Впереди нас ждет грандиозное обновление старого центра города, а в последующем и других территорий. И без вас, участковых, невозможно представить жизнь ни в одном микрорайоне или дворе. Вы – важнейшая часть жизнеобеспечения, правопорядка и безопасности людей, живущих в нашем городе, - сказал Игорь Шутенков.


Также мэр вручил награды победителям городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних». В этом году лучшим участковым стал лейтенант полиции Булат Мосоров. Он награжден дипломом и премией в размере 40 000 рублей. Второе место завоевал лейтенант полиции Сантып Найданов, третье - старший лейтенант полиции Денис Тогмитов. Они также награждены дипломами и премиями в 25 тысяч и 15 тысяч рублей.

Лучшим подразделением отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России г. Улан-Удэ стал отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1.


- Знаю, у вас большой недокомплект. Вы работаете за себя и за того парня. Мы, жители Улан-Удэ, благодарны вам за вашу ответственность, смелость и самоотверженность при выполнении служебного долга. И особенно мы благодарны вашим семьям, которые ждут вас, поддерживают и делят с вами трудности службы, - обратился к присутствующим Игорь Шутенков.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования службы участковых уполномоченных отличившиеся сотрудники сегодня также были награждены Почетными грамотами, благодарственными письмами и премиями.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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