В Улан-Удэ депутаты горсовета наградили участковых уполномоченных

Сегодня, 17 ноября, в администрации Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию образования службы уполномоченных полиции в системе МВД России. Отличившихся уполномоченных поздравили мэр города Игорь Шутенков и депутаты горсовета.- Вот уже 100 лет вы стоите на страже порядка и закона, первыми принимаете боль наших граждан. Хочу пожелать каждому из вас благополучия, удачи, здоровья и чтобы больше Анискиных появлялось на улицах нашего города. С юбилеем! – обратился к участковым зампред Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.Формирование института участковых в российской милиции началось с момента утверждения Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года - «Инструкции участковому надзирателю». С тех пор, название должности не раз менялось. В 2011 году в результате реформирования системы Министерства внутренних дел России было принято современное название должности — «участковый уполномоченный полиции».Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также поздравил участковых с праздником.- Ваша роль в обеспечении правопорядка на территории Улан-Удэ неоценима. Наш город занимает территорию порядка 350 кв.км и продолжает развиваться, впереди нас ждет грандиозное обновление центра города, а в последующем и других территорий. И без вас, без участковых, невозможно представить жизнь ни в одном районе. Вы – важнейшая часть обеспечения безопасности, правопорядка и безопасности горожан. Вы – гарант стабильности, уверенности в защите их законных прав. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успеха!- пожелал мэр собравшимся участковым.Поздравления и награды получили победители городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции». Дипломы и денежные премии получили сотрудники полиции.Отличившихся сотрудников полиции за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования наградили благодарственными письмами и почетными грамотами Улан-Удэнского городского Совета депутатов.Собравшихся участковых порадовали музыканты города, которые спели зажигательные песни и сыграли на музыкальных инструментах.Фото: «Номер один»