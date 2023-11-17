Улан-Удэ признали готовым к зиме

Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023/2024 гг. Это означает, что проведена своевременная и качественная подготовка коммунальной инфраструктуры города к работе в этом отопительном периоде. Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор, сообщили в Комитете городского хозяйства.«Работа по подготовке к отопительному периоду проделана большая. Проведены необходимые испытания источников теплоснабжения, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и дополнительного оборудования. Подготовлены внутридомовые системы отопления и системы теплопотребления социальных объектов», - рассказали в КГХ.Многое сделано ресурсоснабжающими организациями по ремонту инженерной инфраструктуры. Так, МУП «Водоканал» заменил более 5229 погонных метров сетей водоснабжения и водоотведения, менял арматуру, ремонтировал колодцы. ПАО «Россети-Сибирь» отремонтировали 120 объектов энергоснабжения - подстанции, высоковольтные линии, опоры. ТГК-14 капитально отремонтировала 26 участков тепловых сетей общей протяженностью 4442 метра. Ремонтировали оборудование на котельных «Юго-Западная», в микрорайонах Аэропорт, Загорск, Заречный, школы №13, а также на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Был реализован масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3.«Все это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в городе, а также улучшить экологическую обстановку», - отметили в комитете.Фото: мэрия Улан-Удэ