Общество 17.11.2023 в 14:01

Улан-Удэ признали готовым к зиме

Ростехнадзор выдал городу паспорт готовности к отопительному сезону
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ признали готовым к зиме
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023/2024 гг. Это означает, что проведена своевременная и качественная подготовка коммунальной инфраструктуры города к работе в этом отопительном периоде. Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор, сообщили в Комитете городского хозяйства.

«Работа по подготовке к отопительному периоду проделана большая. Проведены необходимые испытания источников теплоснабжения, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и дополнительного оборудования. Подготовлены внутридомовые системы отопления и системы теплопотребления социальных объектов», - рассказали в КГХ.

Многое сделано ресурсоснабжающими организациями по ремонту инженерной инфраструктуры. Так, МУП «Водоканал» заменил более 5229 погонных метров сетей водоснабжения и водоотведения, менял арматуру, ремонтировал колодцы. ПАО «Россети-Сибирь» отремонтировали 120 объектов энергоснабжения - подстанции, высоковольтные линии, опоры. ТГК-14 капитально отремонтировала 26 участков тепловых сетей общей протяженностью 4442 метра. Ремонтировали оборудование на котельных «Юго-Западная», в микрорайонах Аэропорт, Загорск, Заречный, школы №13, а также на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Был реализован масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3.

«Все это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в городе, а также улучшить экологическую обстановку», - отметили в комитете.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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