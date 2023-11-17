Общество 17.11.2023 в 14:59

В Бурятии открыли движение по мосту за миллиард

Реконструкция моста через реку Переёмная в Кабанском районе завершена
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли движение по мосту за миллиард
В Кабанском районе Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная. Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», на объекте, расположенном на 225-м км трассы «Байкал», завершен 1-й этап реконструкции.

«Работы на мосту стартовали в начале строительно-монтажного сезона прошлого года. Реконструкция предусматривает демонтаж старого моста и возведение нового. Прежнюю переправу специалисты разобрали в прошлом году, ее технические параметры не отвечали современным нагрузкам и нормативным требованиям. Для обеспечения движения транспорта обустроили временный мост. На данный момент работы по строительству мостового перехода завершены и для автомобилистов стал доступен проезд по основному ходу. Мостовики приступили к демонтажу объездной дороги и временного моста», - рассказали в «Южном Байкале».

В планах на следующий год - выполнить переустройство автомобильной дороги на подходах левого и правого берегов. Для повышения безопасного движения специалисты обустроят освещение мостового перехода, установят светоотражающие знаки, барьерное ограждение и нанесут горизонтальную разметку.

В результате реконструкции будет расширена проезжая часть моста и увеличена его грузоподъемность. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на вторую декаду 2024 года.

Как отметили в «Южном Байкале», этот объект возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость реконструкции моста составляет более миллиарда рублей.

Фото: «Южный Байкал»
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