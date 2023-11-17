Общество 17.11.2023 в 16:10
«Была безумная усталость»
Новосибирский фельдшер, обвиненный пациенткой в неадекватности, объяснил свою реакцию
Текст: Номер один
В кадре - фельдшер в очках жестикулирует, пытается объяснить пациентке схему лечения.
- Нужен укол. Гормональный. Вы не пугайтесь, - говорит фельдшер немного растянуто, закидывая голову назад.
Этот ролик появился в паблике АСТ-54.
- Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03. Мало того, что фельдшеры приехали в 22:0, так еще и от состояния врача остался только шок и ужас, - прокомментировала видео мать пациентки.
Видео набрало 250 тысяч просмотров, вот только зрители поддержали не сибирячку, а фельдшера: коллеги и неравнодушные люди вступились за него в комментариях. Автор поста общаться с журналистами не стала, зато медика корреспондентам КП-Новосибирск разыскать удалось. Зовут его Александр, на скорой работает 14 лет.
- Об этом видео я узнал в 5 часов утра. Я был на смене, позвонила жена: она была в шоке. Да и я был крайне удивлен, - признался КП-Новосибирск Александр. - Как мне казалось, все прошло нормально. 21-летняя пациентка жаловалась на боль в горле: она не могла нормально даже есть. Я послушал легкие, осмотрел горло - были признаки ангины лакунарной, паратонзиллярного абсцесса. По поводу задержки с приездом на 4 часа с ее стороны негатива не было, вот только мама настойчиво участвовала в беседе, отвлекала и перебивала, - рассказал КП-Новосибирск фельдшер Кировской подстанции скорой помощи Александр.
Как говорит сибиряк, на видео попал лишь самый конец беседы, хотя на вызове он провел полчаса: говорит, три раза объяснял схему лечения в подробностях.
- Была безумная усталость. За сутки у меня было 25 вызовов: инсульты, инфаркты, уличные травмы. Довольно интенсивная смена без перерывов. Это был не последний вызов: потом мы выезжали к пациентам еще 8 раз ночью и утром. Сейчас я уже понимаю, что, может быть, из-за этого мои жестикуляция и интонации могли показаться чересчур странными. Да, это было утомление: мне задавали одни и те же вопросы, перед камерой я чувствовал себя на мушке и вежливо спросил, для чего нужна сьемка, - поделился с КП-Новосибирск фельдшер Александр.
Сотрудники скорой вступились за фельдшера в первых рядах.
- Наш фельдшер - замечательный специалист. В течение 14 лет работы на скорой помощи получает только благодарности, в этом году стал победителем конкурса «Лучший фельдшер Новосибирской области - 2023». Его коллеги требуют принести извинения, - такой комментарий от станции скорой медицинской помощи появился под видео.
А через несколько часов администраторы «АСТ-54» опубликовали пост с извинениями в адрес фельдшера.
Будет ли медик судиться с автором видео, разместившим ролик в соцсетях?
- Была такая мысль - сдать кровь на медосвидетельствование по алкоголю и веществам, чтобы опровергнуть это видео. Я крайне редко позволяю себе выпить, есть даже отвращение в силу специфики того, что видишь на вызовах. Но мне не так обидно, как моим родственникам, - признался Александр. - Ситуации бывают разные. Люди болеют и злятся, ищут, куда выплеснуть свои чувства. Но это наша работа, мы сами на нее согласилась.
Фото: предоставлено героем публикации
- Нужен укол. Гормональный. Вы не пугайтесь, - говорит фельдшер немного растянуто, закидывая голову назад.
Этот ролик появился в паблике АСТ-54.
- Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03. Мало того, что фельдшеры приехали в 22:0, так еще и от состояния врача остался только шок и ужас, - прокомментировала видео мать пациентки.
Видео набрало 250 тысяч просмотров, вот только зрители поддержали не сибирячку, а фельдшера: коллеги и неравнодушные люди вступились за него в комментариях. Автор поста общаться с журналистами не стала, зато медика корреспондентам КП-Новосибирск разыскать удалось. Зовут его Александр, на скорой работает 14 лет.
- Об этом видео я узнал в 5 часов утра. Я был на смене, позвонила жена: она была в шоке. Да и я был крайне удивлен, - признался КП-Новосибирск Александр. - Как мне казалось, все прошло нормально. 21-летняя пациентка жаловалась на боль в горле: она не могла нормально даже есть. Я послушал легкие, осмотрел горло - были признаки ангины лакунарной, паратонзиллярного абсцесса. По поводу задержки с приездом на 4 часа с ее стороны негатива не было, вот только мама настойчиво участвовала в беседе, отвлекала и перебивала, - рассказал КП-Новосибирск фельдшер Кировской подстанции скорой помощи Александр.
Как говорит сибиряк, на видео попал лишь самый конец беседы, хотя на вызове он провел полчаса: говорит, три раза объяснял схему лечения в подробностях.
- Была безумная усталость. За сутки у меня было 25 вызовов: инсульты, инфаркты, уличные травмы. Довольно интенсивная смена без перерывов. Это был не последний вызов: потом мы выезжали к пациентам еще 8 раз ночью и утром. Сейчас я уже понимаю, что, может быть, из-за этого мои жестикуляция и интонации могли показаться чересчур странными. Да, это было утомление: мне задавали одни и те же вопросы, перед камерой я чувствовал себя на мушке и вежливо спросил, для чего нужна сьемка, - поделился с КП-Новосибирск фельдшер Александр.
Сотрудники скорой вступились за фельдшера в первых рядах.
- Наш фельдшер - замечательный специалист. В течение 14 лет работы на скорой помощи получает только благодарности, в этом году стал победителем конкурса «Лучший фельдшер Новосибирской области - 2023». Его коллеги требуют принести извинения, - такой комментарий от станции скорой медицинской помощи появился под видео.
А через несколько часов администраторы «АСТ-54» опубликовали пост с извинениями в адрес фельдшера.
Будет ли медик судиться с автором видео, разместившим ролик в соцсетях?
- Была такая мысль - сдать кровь на медосвидетельствование по алкоголю и веществам, чтобы опровергнуть это видео. Я крайне редко позволяю себе выпить, есть даже отвращение в силу специфики того, что видишь на вызовах. Но мне не так обидно, как моим родственникам, - признался Александр. - Ситуации бывают разные. Люди болеют и злятся, ищут, куда выплеснуть свои чувства. Но это наша работа, мы сами на нее согласилась.
Фото: предоставлено героем публикации