К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады

В рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, и другим программам за пять лет, с 2018 по май 2023 года, в Бурятии построено и введено в эксплуатацию 27 детских садов на 6510 мест. Еще 19 детских садов сегодня находятся в процессе строительства и ввода в эксплуатацию.- До конца года у нас в республике уже не будет очередей в дошкольные образовательные учреждения. При этом мы продолжим строить детские сады и в будущем году. Мы по-настоящему благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поручение ликвидировать очереди в детские сады. Как и за принятое им ровно пять лет назад решение об административном присоединении Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Все жители Бурятии видят, какие результаты уже дали эти решения, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.В 2018 году введено три детских сада – один в Могсохоне, и два в 104 микрорайоне Улан-Удэ. Сразу 12 дошкольных учреждений появилось в 2019 году. Десять – в Улан-Удэ: в 111, 115, 141, 102 кварталах, на улицах Толстихина, Каландаришвили, Батожабая, в поселках Энергетик, Звездный и Сосновый Бор. Два – в селах Сотниково и Эрхирик. В 2020 году построено пять детских садов – в 140 «а» квартале и поселке Энергетик, и в селах Сосново-Озерское, Гурульба и Хойтобэе. Столько же - в 2021 году: на улице Боевой, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский, в Нижнем Саянтуе и в Кяхте. В прошлом году завершено строительство двух садиков на улицах Лермонтова и Конечная в столице Бурятии.Чуть более года назад открылся третий корпус детского сада «Калинка» на улице Конечная.- Нам очень понравился детский сад: новый, широкие коридоры, большие группы, мебель вся новая. Здесь даже в коридорах есть бизиборды. Ребенок приходит – играет, уходит – играет. И ему это не надоедает, - поделилась мама воспитанника детского учреждения Галина.В 2023 году в республике возводятся 17 дошкольных учреждений на 2560 мест. Из них 14 в районах: в Наушках, Дутулуре, Нижнем Саянтуе, Иволгинске, Поселье, Нижней Иволге, Сотникове, Баянголе, Санаге, Северобайкальске, Николаевском, Подлопатках, Телембе и Никольске. Три садика - в Улан-Удэ: на Шишковке, улицах Гармаева и Юности.Кроме того, с завершением в 2024 году ведется строительство детских садов Петропавловка и Цагатуй.Всего с 2017 по 2024 год в общем будет построено 46 детских садов с созданием 9270 мест. Общий объем инвестиций - более 10 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии