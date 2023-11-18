Общество 18.11.2023 в 09:34

В Бурятии за пять лет создано более 119 тысяч новых мест в сфере допобразования

Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за пять лет создано более 119 тысяч новых мест в сфере допобразования
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, до конца этого года в Бурятии будет создано более 119 тысяч новых мест в сфере допобразования. Для достижения данной цели в последние пять лет не только открывались кружки и секции в существующих детских учреждениях, но и создано большое количество новых центров, сообщили в пресс-службе правительства республики.  

Один из самых больших за Уралом детский технопарк «Кванториум» открылся в Бурятии почти ровно пять лет назад - в декабре 2018 года. Сегодня под руководством наставников ежегодно более тысячи детей от 10 до 17 лет осваивает самые современные технологии. Образовательные направления: автоквантум, хайтек-квантум, аэроквантум, айтиквантум, виарквантум и робоквантум.

- Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. Именно в этом квантуме можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность, - рассказала преподаватель направления «Хайтек» Анна Шайдурова.

Школьники могут овладеть в технопарке компетенциями технической направленности: 3D-моделированию, работе с оборудованием, программированию, 3D-дизайну, управлению летательными аппаратами, устройству автомобиля, проектированию механических устройств и многому другому. Ребята могут попробовать себя во всех шести направлениях, а затем при выборе будущей специальности ориентироваться и применять опыт, который получили в «Кванториуме».

- Спасибо национальному проекту «Образование», Владимиру Владимировичу Путину, что в нашей республике появилась такая площадка, где ребята могут развиваться, расти, делать крутые инженерные проекты! - заявила методист «Кванториума» Дина Дампилова.

В октябре 2019 года начал работу мобильный технопарк «Кванториум», который сделал доступным дополнительное техническое образование и для детей отдаленных районов. В год он проводит двухнедельные интенсивы для 4 тысяч детей, чтобы знакомить их с техническим творчеством.

В республике также за пятилетие открыто 7 центров цифрового образования «IT-куб», где сегодня 2,7 тысяч детей обучается кибергигиене и программированию. Первый появился в 2020 году в Гусиноозерске, на следующий год – в гимназии №5 Северобайкальска. В прошлом году было открыто пять «IT-кубов» в Закаменске, Заиграеве, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске. В 2024 году запланировано открытие «IT-куба» в Кяхтинском районе.

В Улан-Удэ появились два Дома научной коллаборации: на базе Бурятского государственного университета и Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ. Здесь школьники учатся на технических и естественнонаучных направлениях, участвуют и побеждают в республиканских и всероссийских конкурсах научных и исследовательских работ. Вместе в прошлом году они обучили более 800 студентов.

Также во всех районах республике создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание еще 31 центра.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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