Общество 18.11.2023 в 10:21

В Улан-Удэ за семь лет построят девять путепроводов

К проектированию первого из них уже приступили
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за семь лет построят девять путепроводов
Строительство девяти путепроводов на общую сумму 22,8 млрд рублей входит в мероприятия Долгосрочного комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-план). Напомним, они были утверждены в июле этого года правительством России по прямому поручению президента Владимира Путина. Мастер-план включает 30 мероприятий, которые уже начали претворятся в жизнь, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Путепроводы необходимы для разгрузки имеющихся переездов, улучшения транспортной доступности районов города, безопасности автомобилистов и пассажиров, сокращения времени их пребывания в дороге. По одному из девяти путепроводов уже определен проектировщик. Вчера прошёл городской штаб по выбору поставщика услуг. Разработкой проектной документации займется компания «ПромГражданПроект» – она же проектировала третий мост через Уду.

Первый путепровод будет построен на станции участка Восточно-Сибирской железной дороги в районе третьего моста «Талаан». Напомним, строительство моста началось в 2019 году по отдельному поручению президента России Владимира Путина и завершится в 2024 году. Для снижения транспортной нагрузки строящегося моста будет реконструирован автомобильный проезд под железнодорожными путями Читинского переезда. Путепровод будет построен в период 2024-2026 годов. Распоряжением правительства России утвержден объём финансирования в сумме 2,2 млрд рублей.

Второй путепровод запланирован на участке железнодорожной магистрали в районе посёлка Почтовый. Сегодня узел на перекрестке улицы Пищевая перегружен, плюс к 2028 году там планируется сдача жилого комплекса «Мегаполис» – вместе это усилит транспортную нагрузку участка. Строительство путепровода над железнодорожными путями позволит избежать пробок. Объём финансирования – 2,3 млрд рублей. Проектирование и строительство запланировано на 2024-2027 годы.

Третье сооружение будет в районе посёлка Стеклозавод. Это один из самых ожидаемых проектов: специалисты подсчитали, что он позволит снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Объём финансирования на проект и строительство – 2,7 млрд рублей, срок реализации – 2024-2028 годы.

Четвёртый путепровод в районе посёлка Комушка станет альтернативой регулируемому переезду «Горький», загруженным улицам Бабушкина и Терешковой и вместе с мостом «Талаан» будет одним из важных элементов улично-дорожной сети Октябрьского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Строительство путепровода позволит закрыть переезд на ул. Дальневосточная. На проектирование и строительство запланировано 2,4 млрд рублей в 2024-2028 годы.

Пятое сооружение в районе посёлка Горький будет построено через железнодорожные пути по улице Бабушкина, позволит существенно улучшить транспортную доступность 100-х кварталов. Сегодня пропускная способность переезда исчерпана. Годы реализации – 2024-2028, объём финансирования – 3,6 млрд рублей.

Шестой путепровод будет построен в районе проспекта Автомобилистов. Он позволит соединить второстепенные дороги, проходящие вдоль проспекта, существенно улучшить пропускную способность участка и уменьшить количество транспортных заторов. Объект планируется построить в период 2025-2027 годов за 738 млн рублей.

Седьмой путепровод запланирован в районе посёлка Южный. Он соединит улицу Бограда с частным сектором, что сократит поток автотранспорта через железнодорожные пути в микрорайоне. Проектирование и строительство путепровода будет стоить 3,5 млрд рублей и назначено на 2026-2030 годы.

Восьмое сооружение будет расположено в посёлке Онохой Заиграевского района. Сегодня переезд закрывается с периодичностью 15-20 минут в среднем на четыре минуты. Новый путепровод обеспечит безопасность автомобилистов и пассажиров. Предусмотрено финансирование в сумме 2,5 млрд рублей, срок реализации – 2024-2027 годы.

Последний, девятый, путепровод запланирован в посёлке Заиграево. Он позволит закрыть существующий регулируемый переезд, сократить простой автотранспорта, обеспечить безопасность движения. Сумма финансирования – 2,5 млрд рублей, период проектирования и строительства – 2024-2027 годы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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