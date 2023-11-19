Общество 19.11.2023 в 09:31
Жители Улан-Удэ пишут жалобы на бездомных собак в соцсети
По словам горожан, их обращение долгое время остается без должного внимания
Текст: Номер один
В паблике «Аноним 03» горожане обратились к службам отлова с эмоциональным сообщением.
«Срочно! Службы по отлову собак, если есть таковые, которые компетентны в этом вопросе, обратите внимание на заявку с Буйко 37. Уже вторую неделю ведём с вами переговоры. Вы нас отправляете по разным телефонам и адресам! В итоге, нам сказали привезти 8 щенят самим. Как? Если рядом мама взрослая, злая собака. Вы понимаете, что эти 8 щенят, скоро станут взрослыми собаками, которые будут представлять опасность жителям. Убедительная просьба обратить внимание на заявку и отловить взрослую собаку и ее щенков! Как до вас ещё достучаться? Что мало случаев нападения собак на людей? Решайте уже проблему на другом уровне!»- пишет возмущенный автор.
В комментариях автора поддержали и стали добавлять свои адреса с похожими проблемами.
- На Силикатке вы бы видели, где питомник, там такие стаи вокруг, - пишет пользователь.
Напомним, 16 ноября в Гусиноозерске девятилетний мальчик, возвращаясь со школы, увидел незнакомую собаку, которую хотел погладить. Животное отреагировало агрессивно, накинулось на него, причинив ранение лица, в результате ребенку понадобилась медицинская помощь.
Вчера собаку удалось отыскать. Оказалось, что у нее есть хозяин. Составлен протокол по статье 47.1 нарушение правил выгула домашних животных. Также, после сбора материалов сотрудниками ОМВД РФ по Селенгинскому району будет составлен протокол по статье 8.52 КоАП РФ.
Фото: Аноним 03
«Срочно! Службы по отлову собак, если есть таковые, которые компетентны в этом вопросе, обратите внимание на заявку с Буйко 37. Уже вторую неделю ведём с вами переговоры. Вы нас отправляете по разным телефонам и адресам! В итоге, нам сказали привезти 8 щенят самим. Как? Если рядом мама взрослая, злая собака. Вы понимаете, что эти 8 щенят, скоро станут взрослыми собаками, которые будут представлять опасность жителям. Убедительная просьба обратить внимание на заявку и отловить взрослую собаку и ее щенков! Как до вас ещё достучаться? Что мало случаев нападения собак на людей? Решайте уже проблему на другом уровне!»- пишет возмущенный автор.
В комментариях автора поддержали и стали добавлять свои адреса с похожими проблемами.
- На Силикатке вы бы видели, где питомник, там такие стаи вокруг, - пишет пользователь.
Напомним, 16 ноября в Гусиноозерске девятилетний мальчик, возвращаясь со школы, увидел незнакомую собаку, которую хотел погладить. Животное отреагировало агрессивно, накинулось на него, причинив ранение лица, в результате ребенку понадобилась медицинская помощь.
Вчера собаку удалось отыскать. Оказалось, что у нее есть хозяин. Составлен протокол по статье 47.1 нарушение правил выгула домашних животных. Также, после сбора материалов сотрудниками ОМВД РФ по Селенгинскому району будет составлен протокол по статье 8.52 КоАП РФ.
Фото: Аноним 03
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