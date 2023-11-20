Вопрос: «Для чего необходимо разрешение на движение негабаритного транспорта? И где его получить?»

Виктор Петрович И.

Негабаритный транспорт несёт угрозу безопасности автодвижения. Водитель обязан предъявить сотрудникам ГИБДД специальное разрешение.

Негабаритные транспортные средства превышают стандартные параметры и делятся на два типа:

1. тяжеловесные: такие автомобили с грузом или без него превышают установленные нормы по весу;

2. крупногабаритные: объёмы таких автомобилей с грузом или без него превышают допустимые габариты.

Кто может получить разрешение:

- граждане;

- организации;

- индивидуальные предприниматели.

Если негабаритный транспорт передвигается без специального разрешения, предусмотрены штрафы.

Специальное разрешение начинает действовать не позднее 45 календарных дней с даты подачи заявления и может длиться не более 3 месяцев. Спецразрешение можно использовать для одной поездки и для нескольких (не более 10) по определённому маршруту с аналогичным грузом.

Получить разрешение можно на портале Госуслуг.