Общество 19.11.2023 в 10:52

Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах

Соответствующую памятку опубликовали на сайте бурятского МЧС
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Текст: Номер один
Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах
Спасатели МЧС России напоминают - соблюдай меры предосторожности в местах массового скопления людей. Террористические акты в большинстве случаев происходят в месте массового скопления людей. Из-за неожиданности и страха за свою жизнь у людей возникает паника, а в следствии чего давка, где граждане травмируют друг друга достаточно серьезно, - сообщается на сайте МЧС РФ по РБ. 

Как разъясняют в ведомстве, необходимо помнить следующие правила поведения в местах массового скопления людей: 

- Место расположенное дальше от середины толпы, оград и вещей, является наиболее безопасным;
- В момент возникновения паники, если на вас надет галстук или шарф, необходимо его снять;
- Если началась давка, то нужно освободить руки от предметов, застегнуть одежду и защитить грудную клетку руками;
- Необходимо всеми силами стараться держаться на ногах, но если вы упали, то нужно свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;
- Нельзя приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки, не привлекайте к себе внимания;
- Нельзя вливаться в толпу сбоку, пытаться поднять вещи с пола, хвататься за ограду;
- Старайтесь покинуть толпу при первой же возможности.

Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны, - предупреждают в МЧС. 

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Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах
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