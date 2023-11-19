Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах

Спасатели МЧС России напоминают - соблюдай меры предосторожности в местах массового скопления людей. Террористические акты в большинстве случаев происходят в месте массового скопления людей. Из-за неожиданности и страха за свою жизнь у людей возникает паника, а в следствии чего давка, где граждане травмируют друг друга достаточно серьезно, - сообщается на сайте МЧС РФ по РБ.Как разъясняют в ведомстве, необходимо помнить следующие правила поведения в местах массового скопления людей:- Место расположенное дальше от середины толпы, оград и вещей, является наиболее безопасным;- В момент возникновения паники, если на вас надет галстук или шарф, необходимо его снять;- Если началась давка, то нужно освободить руки от предметов, застегнуть одежду и защитить грудную клетку руками;- Необходимо всеми силами стараться держаться на ногах, но если вы упали, то нужно свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;- Нельзя приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки, не привлекайте к себе внимания;- Нельзя вливаться в толпу сбоку, пытаться поднять вещи с пола, хвататься за ограду;- Старайтесь покинуть толпу при первой же возможности.Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны, - предупреждают в МЧС.