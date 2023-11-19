В Бурятии назвали самые популярные имена для детей

Портал ЗАГС опубликовал самые популярные имена для детей в 2023 году. Среди имен для девочек больше всего отдали предпочтение имени София. На втором месте – имя Ева. Затем идут имена Милана, Дарья и Виктория.Среди мальчишеских имен лидирует Артем, также в тройке лидеров – Матвей и Александр. Роман и Максим замыкают пятерку самых любимых имен.Отметим, что в прошлом году подборка самых популярных имен была похожей, однако из лидеров рейтинга ушли Арина и Тимур.Но и оригинальные имена в этом году также были. Так, девочек называли Стела, Меллин, Адэлия. Мальчиков – Хасан, Од, Вениамин, Мухаммад-Ясир.

В прошлом году среди редких были имена девочек - Марси, Айрана, Алесия и Энкира. Редкие имена мальчиков были – Рамзан, Амра, Али, Самиржон и Эмин.

Фото: "Номер один"