Общество 19.11.2023 в 12:16

В Бурятии назвали самые популярные имена для детей

Также есть информация о самых редких и необычных именах для новорожденных  
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Текст: Номер один
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
Портал ЗАГС опубликовал самые популярные имена для детей в 2023 году. Среди имен для девочек больше всего отдали предпочтение имени София. На втором месте – имя Ева. Затем идут имена Милана, Дарья и Виктория. 

Среди мальчишеских имен лидирует Артем, также в тройке лидеров – Матвей и Александр. Роман и Максим замыкают пятерку самых любимых имен. 

Отметим, что в прошлом году подборка самых популярных имен была похожей, однако из лидеров рейтинга ушли Арина и Тимур. 

Но и оригинальные имена в этом году также были. Так, девочек называли Стела, Меллин, Адэлия. Мальчиков – Хасан, Од, Вениамин, Мухаммад-Ясир. 

В прошлом году среди редких были имена девочек - Марси, Айрана, Алесия и Энкира. Редкие имена мальчиков были – Рамзан, Амра, Али, Самиржон и Эмин.

Фото: "Номер один"

 


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