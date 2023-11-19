Общество 19.11.2023 в 12:50
В Улан-Удэ жители Шишковки пожаловались на нерасторопность рабочих
Раскопанный участок больше недели мешает проезду машин и передвижению людей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ, вблизи Добролюбова 9 рабочие раскопали участок, огородив его по периметру предупреждающими знаками. По словам сотрудников управляющей компании «Содружество», случилась авария – прорвало трубу.
- ТГК-14 там работали, теперь будет Водоканал. В понедельник должны все устранить, - сообщили в управляющей компании.
Тем временем, жители близлежащих домой уже несколько дней наблюдают за происходящим и удивляются, насколько медленно работают на этом участке.
- Сначала просто огородили и раскопали. Потом пришли люди в униформе ТГК-14 что-то сделали. Но все так и осталось раскопанным. Я наблюдаю из окна и каждый день вижу, что большую часть времени возле ямы никого нет. Иногда приходят люди, посмотрят и уходят. Словом, никто никуда не торопится. На этих выходных вообще никаких работ не велось. А ведь нам из-за этой дыры невозможно нормально ходить по двору. Водителям также неудобно. Ремонтники перегородили парковку для авто. И без того в нашем дворе негде парковаться, так теперь еще эта яма! – возмущаются местные жители.
Напомним, мы уже писали о том, что ПАО «ТГК-14» не торопится восстанавливать нарушенное благоустройство после многочисленных ремонтов. Проблему озвучили в мэрии Улан-Удэ. Как правило, речь идет о восстановлении асфальтового покрытия после ремонта теплотрасс.
Сотрудники Управления административного контроля КГХ неоднократно проводили выездные проверки, фиксировали факты нарушений и привлекали организацию к административной ответственности. Теперь по всем фактам будет подготовлено обращение в прокуратуру и в суд для того, чтобы обязать ПАО «ТГК-14» восстановить наконец нарушенное благоустройство территорий.
- ТГК-14 там работали, теперь будет Водоканал. В понедельник должны все устранить, - сообщили в управляющей компании.
Тем временем, жители близлежащих домой уже несколько дней наблюдают за происходящим и удивляются, насколько медленно работают на этом участке.
- Сначала просто огородили и раскопали. Потом пришли люди в униформе ТГК-14 что-то сделали. Но все так и осталось раскопанным. Я наблюдаю из окна и каждый день вижу, что большую часть времени возле ямы никого нет. Иногда приходят люди, посмотрят и уходят. Словом, никто никуда не торопится. На этих выходных вообще никаких работ не велось. А ведь нам из-за этой дыры невозможно нормально ходить по двору. Водителям также неудобно. Ремонтники перегородили парковку для авто. И без того в нашем дворе негде парковаться, так теперь еще эта яма! – возмущаются местные жители.
Напомним, мы уже писали о том, что ПАО «ТГК-14» не торопится восстанавливать нарушенное благоустройство после многочисленных ремонтов. Проблему озвучили в мэрии Улан-Удэ. Как правило, речь идет о восстановлении асфальтового покрытия после ремонта теплотрасс.
Сотрудники Управления административного контроля КГХ неоднократно проводили выездные проверки, фиксировали факты нарушений и привлекали организацию к административной ответственности. Теперь по всем фактам будет подготовлено обращение в прокуратуру и в суд для того, чтобы обязать ПАО «ТГК-14» восстановить наконец нарушенное благоустройство территорий.
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