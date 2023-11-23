Общество 23.11.2023 в 09:00

Передача квартиры родственнику

Разница между дарением и продажей
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Текст: Номер один
Передача квартиры родственнику
Pixabay

Вопрос: «Как выгоднее передать родственнику квартиру?»

Анна Николаевна

Родственники могут продавать и дарить друг другу жилье. В обоих случаях квартира сразу переходит к новому собственнику, а оформление сделок возможно без нотариуса. Но у этих вариантов есть важные отличия.

Уплата НДФЛ:

- дарение: без налога - для сделок между близкими родственниками (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры), 13% для одаряемого - в остальных случаях. Для дарителя налога нет.

- продажа: без налога для продавца - после минимального срока владения или для семьи с детьми, НДФЛ 13% с разницы между продажей и расходами на приобретение - в остальных случаях.

Минимальный срок владения для последующей продажи без налога:

- дарение - 3 года;

- продажа - 5 лет, для единственного жилья - 3 года.

Вычет для уменьшения НДФЛ при последующей продаже для нового владельца:

- дарение: сумма, с которой уплачен налог, расходы дарителя на покупку или 1 млн руб.;

- продажа: стоимость, указанная в договоре, или 1 млн руб.

Обязанность предложить долю другим собственникам:

- дарение: не предусмотрена;

- продажа: сначала долю нужно предложить другим собственникам. После их отказа возможна продажа другим людям по той же цене или дороже.

Права супругов при покупке:

- дарение: подарок - личное имущество. Супруг одаряемого не сможет претендовать на квартиру при разводе. Не потребуется его согласия для последующей продажи.

- продажа: покупка в браке - совместная собственность супругов. Без брачного договора делится при разводе. Распоряжаться - только с согласия супруга.

Подменять одну сделку другой нельзя. Притворная сделка может быть признана ничтожной.

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