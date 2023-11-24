Права родителей первоклассников

Вопрос: «Имеет ли право школа собирать деньги на шторы?»

Елена Т.

В школе не имеют право:

- собирать деньги. Школьное образование в России бесплатное, горячим завтраком или обедом вашего первоклашку накормят просто так, а безопасность обеспечивает сама школа;

- задавать домашнее задание первоклассникам и ставить им оценки. Учитель может только рекомендовать что-то выполнить. А оценки запрещены в любом виде - и цифры, и аналоги, например звездочки вместо пятерок;

- навязывать формат занятий. Вы можете перевести ребенка на домашнее обучение и заниматься его образованием, а в школе только сдавать экзамены. Если такая форма не подойдет, всегда есть возможность снова сесть за парту;

- оставлять без внимания любые инциденты. Если ребенок упал и сильно ударился, ущерб возместит школа. А когда у вашего первоклашки другой вырвал из рук телефон и разбил, платят родители хулигана;

- отказывать в информации. Вы можете ознакомиться с учебной программой, а если это прописано в школьном уставе и учителя с дирекцией не против, даже посидеть на уроке;

- мешать забрать ребенка. Если вы отдали в школу первоклассника, а он оказался не готов к учебе, например стал нервным и плохо спит, вы можете его забрать. Для этого не нужны заключения комиссии, врачей или справка о переводе куда-то еще. В следующем сентябре вы снова приведете его в первый класс. Пойти в школу можно до восьми лет.