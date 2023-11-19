Общество 19.11.2023 в 16:38
В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев
Среди бездомных животных немало породистых
Текст: Номер один
В собачьем приюте «Ананда» срочно раздают бездомных собак. За последние дни больше 10 подопечных приюта забрали горожане. Кроме того, приют готов держать питомцев у себя и кормить их, если найдутся желающие содержать их на постоянной основе.
- Друзья, товарищи, у животных все-таки есть один маленький шанс выжить! Мы подсчитали расходы, жизнь одной собаки, стоит 1500 рублей в месяц и мы начали сбор кураторов/опекунов, людей, которые могут взять под опеку, хотя бы одну собачку. В новом законе прописано, что можно не усыплять животных в приюте, если они будут содержаться не за бюджетные средства. Каждый из вас, может спасти жизнь! – пишут на странице приюта.
Кроме того, в приюте находится немало собак породы хаски.
- В приюте Ананда много собак породы хаски. Может кто-нибудь захочет забрать себе друга? Помимо хаски, там ещё три тысячи собак на любой вкус, цвет и размер, - пишут горожане.
Напомним, вБурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.
Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.
- Друзья, товарищи, у животных все-таки есть один маленький шанс выжить! Мы подсчитали расходы, жизнь одной собаки, стоит 1500 рублей в месяц и мы начали сбор кураторов/опекунов, людей, которые могут взять под опеку, хотя бы одну собачку. В новом законе прописано, что можно не усыплять животных в приюте, если они будут содержаться не за бюджетные средства. Каждый из вас, может спасти жизнь! – пишут на странице приюта.
Кроме того, в приюте находится немало собак породы хаски.
- В приюте Ананда много собак породы хаски. Может кто-нибудь захочет забрать себе друга? Помимо хаски, там ещё три тысячи собак на любой вкус, цвет и размер, - пишут горожане.
Напомним, вБурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.
Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.
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