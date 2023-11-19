Общество 19.11.2023 в 16:38

В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев

Среди бездомных животных немало породистых

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев
В собачьем приюте «Ананда» срочно раздают бездомных собак. За последние дни больше 10 подопечных приюта забрали горожане. Кроме того, приют готов держать питомцев у себя и кормить их, если найдутся желающие содержать их на постоянной основе. 

- Друзья, товарищи, у животных все-таки есть один маленький шанс выжить! Мы подсчитали расходы, жизнь одной собаки, стоит 1500 рублей в месяц и мы начали сбор кураторов/опекунов, людей, которые могут взять под опеку, хотя бы одну собачку. В новом законе прописано, что можно не усыплять животных в приюте, если они будут содержаться не за бюджетные средства. Каждый из вас, может спасти жизнь! – пишут на странице приюта. 

Кроме того, в приюте находится немало собак породы хаски. 

zpVHxoI9bJQ.jpg

- В приюте Ананда много собак породы хаски. Может кто-нибудь захочет забрать себе друга? Помимо хаски, там ещё три тысячи собак на любой вкус, цвет и размер, - пишут горожане. 

Напомним, вБурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.

Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.


Теги
Общество

Все новости

В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО
19.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев
19.11.2023 в 16:38
Дартсмен из Бурятии стал призером чемпионата России
19.11.2023 в 14:14
В Улан-Удэ жители Шишковки пожаловались на нерасторопность рабочих
19.11.2023 в 12:50
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
19.11.2023 в 12:16
Депутат Госдумы предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным
19.11.2023 в 11:56
Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах
19.11.2023 в 10:52
Жители Улан-Удэ пишут жалобы на бездомных собак в соцсети
19.11.2023 в 09:31
«Я вспомнила свою мечту»
19.11.2023 в 08:00
В Бурятии собака удивляет преступников и правоохранителей
19.11.2023 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО
Его будут использовать военнослужащие для своих нужд
19.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ жители Шишковки пожаловались на нерасторопность рабочих
Раскопанный участок больше недели мешает проезду машин и передвижению людей
19.11.2023 в 12:50
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
Также есть информация о самых редких и необычных именах для новорожденных  
19.11.2023 в 12:16
Депутат Госдумы предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным
По словам депутата, если осужденная родит, ее вполне можно отпустить насовсем
19.11.2023 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru