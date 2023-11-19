Общество 19.11.2023 в 16:52

В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО

Его будут использовать военнослужащие для своих нужд
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО
Коллектив городской больницы № 4 Улан-Удэ передал на нужды СВО автомобиль УАЗ. 

«Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...», - говорится в сообщении в телеграмм-канала Народного Хурала. 

Как отметили в пресс-службе, это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба Народного Хурала Бурятии

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО
19.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев
19.11.2023 в 16:38
Дартсмен из Бурятии стал призером чемпионата России
19.11.2023 в 14:14
В Улан-Удэ жители Шишковки пожаловались на нерасторопность рабочих
19.11.2023 в 12:50
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
19.11.2023 в 12:16
Депутат Госдумы предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным
19.11.2023 в 11:56
Спасатели МЧС России напомнили о мерах предосторожности при терактах
19.11.2023 в 10:52
Жители Улан-Удэ пишут жалобы на бездомных собак в соцсети
19.11.2023 в 09:31
«Я вспомнила свою мечту»
19.11.2023 в 08:00
В Бурятии собака удивляет преступников и правоохранителей
19.11.2023 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ собачий приют срочно раздает своих питомцев
Среди бездомных животных немало породистых

19.11.2023 в 16:38
В Улан-Удэ жители Шишковки пожаловались на нерасторопность рабочих
Раскопанный участок больше недели мешает проезду машин и передвижению людей
19.11.2023 в 12:50
В Бурятии назвали самые популярные имена для детей
Также есть информация о самых редких и необычных именах для новорожденных  
19.11.2023 в 12:16
Депутат Госдумы предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным
По словам депутата, если осужденная родит, ее вполне можно отпустить насовсем
19.11.2023 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru