В Бурятии коллектив больницы передал второй автомобиль в зону СВО

Коллектив городской больницы № 4 Улан-Удэ передал на нужды СВО автомобиль УАЗ.«Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...», - говорится в сообщении в телеграмм-канала Народного Хурала.Как отметили в пресс-службе, это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.Фото: Пресс-служба Народного Хурала Бурятии