В Улан-Удэ дорожников оштрафовали за загаженные битумом машины

В Улан-Удэ после проверки прокуратуры оштрафовали дорожную организацию, по вине которой пострадали машины.Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе ремонта ул. Жуковского рабочие после нанесения слоя битума на дорогу не установили ограждение. В результате при движении по ремонтируемому участку автомобили испачкались вязким смолистым веществом, что доставило их водителям массу хлопот, в том числе и материального плана.В связи с этим прокурор района внес руководителю дорожной компании представление, после чего до окончания работ движение транспорта на ремонтируемом участке было ограничено. Также по постановлению прокурора организация привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.Прокуратура также оказала правовую помощь водителям, чтобы те смогли обратиться в суд для возмещения ущерба.Фото: прокуратура Бурятии