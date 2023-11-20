Житель Бурятии лишился недвижимости из-за миллионного долга по алиментам

В Бурятии судебные приставы лишили недвижимости мужчину, который накопил огромный долг по алиментам и всячески уклонялся от их уплаты.Как рассказали в УФССП РБ, расставшись с супругой, по решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты своему трехлетнему сыну. Но, несмотря на судебный вердикт, свой отцовский долг улан-удэнец оценил в 100 рублей, перечисляя бывшей супруге такую сумму на протяжении нескольких месяцев.«Должник всячески уклонялся от уплаты алиментов, скрывался от судебных приставов. Чтобы установить местонахождение гражданина, пристав объявил его в розыск», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.После установления места жительства мужчины и проверки его имущественного положения выяснилось, что у него в собственности находится нежилое помещение, которое он сдавал в аренду. К этому моменту долг по алиментам вырос до 1,2 миллиона рублей.«Для обеспечения уплаты долга судебный пристав вправе накладывать арест на имущество должника. Если должник продолжает уклоняться от своих обязательств, то имущество принудительно реализовывается», - сообщил Пётр Ертанов.В итоге недвижимость горе-отца была продана на публичных торгах, а вырученные средства направлены в счет погашения задолженности.Как отметили в УФССП, в настоящее время мужчина переехал в Москву. Теперь выплачивать ежемесячные алименты до 18-летия сына отец будет под надзором московских судебных приставов.Фото: «Номер один»