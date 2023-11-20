Общество 20.11.2023 в 14:35

В Бурятии создадут 7 новых мастерских в ссузах

На модернизацию материально-технической базы запланировано 35,8 млн рублей

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Текст: Номер один
В Бурятии создадут 7 новых мастерских в ссузах
В Бурятии по национальному проекту «Образование» создадут 7 мастерских в организациях среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалы» на модернизацию материально-технической базы запланировано 35,8 млн рублей, сообщили в правительстве республики.  

Мастерские создаются для обучения по направлениям: «Электроснабжение», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем - Летающая робототехника», «Информатика и вычислительная техника - Информационные технологии», «Изобразительное и прикладные виды искусств - Ремесленная керамика», «Технологии моды», «Контрольно-измерительные приборы и автоматики» и «Геологоразведка и камнеобработка».  

Пять лет назад президент России Владимир Путин поставил задачу «в сжатые сроки преобразовать систему профессионального образования, особенно по самым необходимым для страны технологическим специальностям».  
  
«Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. Считаю, что здесь по аналогии с научной сферой нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы, - заявлял глава государства.  

К концу 2022 года в России было создано более 3000 профессиональных мастерских и 59 центров опережающей профессиональной подготовки.  
  
В прошлом году шести ссузах Бурятии создали 12 мастерских. Всего республика получит в общем 205 млн рублей из федерального бюджета на создание 42 мастерских с 2022 по 2024 годы.

Фото: egov-buryatia.ru
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образование ссузы модернизация

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