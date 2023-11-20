В Бурятии создадут 7 новых мастерских в ссузах

В Бурятии по национальному проекту «Образование» создадут 7 мастерских в организациях среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалы» на модернизацию материально-технической базы запланировано 35,8 млн рублей, сообщили в правительстве республики.Мастерские создаются для обучения по направлениям: «Электроснабжение», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем - Летающая робототехника», «Информатика и вычислительная техника - Информационные технологии», «Изобразительное и прикладные виды искусств - Ремесленная керамика», «Технологии моды», «Контрольно-измерительные приборы и автоматики» и «Геологоразведка и камнеобработка».Пять лет назад президент России Владимир Путин поставил задачу «в сжатые сроки преобразовать систему профессионального образования, особенно по самым необходимым для страны технологическим специальностям».«Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. Считаю, что здесь по аналогии с научной сферой нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы, - заявлял глава государства.К концу 2022 года в России было создано более 3000 профессиональных мастерских и 59 центров опережающей профессиональной подготовки.В прошлом году шести ссузах Бурятии создали 12 мастерских. Всего республика получит в общем 205 млн рублей из федерального бюджета на создание 42 мастерских с 2022 по 2024 годы.Фото: egov-buryatia.ru