Общество 21.11.2023 в 12:40

В Улан-Удэ с начала года горожанам вернули менее сотой части денег, похищенных мошенниками

Самыми доверчивыми в столице Бурятии оказались жители Октябрьского района, они перевели жуликам 169 млн рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ с начала года горожанам вернули менее сотой части денег, похищенных мошенниками
В столице Бурятии из 373 млн рублей, похищенных у горожан мошенниками, удалось вернуть всего 3 млн рублей. Об этом сообщил на брифинге в мэрии начальник Управления МВД России по Улан-Удэ Баир Галданов.

Причем, дело вовсе не в том, что полиция нерасторопна.Более половины колл-центров, из которых мошенники звонят горожанам, расположены за пределами нашего государства – в странах Украины и Прибалтики.

«Это все началось с проведения СВО на территории Украины. В этой стране находится большое количество колл-центров, откуда и поступают звонки. К сожалению, данные граждан есть в Интернете, где их продают. Поэтому, когда мошенники звонят и называют человека по имени и отчеству, застают его врасплох, и он начинает реально думать, что это звонят из банка или полиции», - рассказал Баир Галданов.

По его словам, схемы, которыми пользуются мошенники, стали более изощрёнными. Раскрыть их очень тяжело, потому что буквально за минуты, за полчаса денег уже на счетах нет. Деньги уходят заграницу, в офшорные зоны и их практически невозможно вернуть.

Самыми доверчивыми в Улан-Удэ оказались жители Октябрьского района, они перевели мошенникам 169 млн рублей. Существенно изменился и портрет «потерпевшего»: если раньше на уловки преступников попадались в основном люди старшего поколения, то сейчас стало больше студентов, работающих людей.


Фото: pixabay.com
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мошенники похищенное возврат

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