Общество 22.11.2023 в 09:00

Не обижайте мужиков…

Ибо они существа ранимые и склонные к странным поступкам
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Текст: Номер один
Не обижайте мужиков…

Например, недавно в лесу поймали 63-летнего жителя Кяхтинского района. Жил он в землянке, а когда у него спросили: «Почему?», он ответил, что ушел из дома после семейного конфликта.  

Не знаем, что это был за конфликт. Может быть, кто-то в семье забывал закрывать колпачком зубную пасту и мужчина не смог этого вытерпеть. Может, так и не смогли решить, кто сегодня моет посуду. А может, поспорили, кто круче – Ницше или Кант. 

Но и в лесу отшельнику не дали спокойно пожить: его поймали сотрудники полиции и нашли у него пакет с наркотиками. Возникает вопрос: как? Полицейские прогуливались по тайге и заметили подозрительного господина? Или служебная собака учуяла запрещенные вещества на расстоянии 300 километров? 

В общем, есть вероятность, что отшельнику теперь придется социализироваться и снова жить среди людей. Только теперь уже в местах не столь отдаленных.

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