Житель Бурятии, стрелявший в своих пасынков, не смог смягчить приговор

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор в отношении 31-летнего жителя Джидинского района, стрелявшего в своих пасынков, сообщили в прокуратуре республики.В июле нынешнего года мужчина признан виновным в «покушении на убийство» и «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Джидинский районный суд назначил ему наказание 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Судом установлено, что в феврале 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел два выстрела из охотничьего ружья в 16-летнего сына супруги, из ревности к жене ошибочно приняв его за своего соперника. Затем при попытке отобрать оружие дважды выстрелил в младшего 15-летнего сына. В результате мальчики получили огнестрельные ранения ног с тяжким вредом для здоровья.Не согласившись с обвинительным приговором и назначенным наказанием, осужденный обжаловал приговор районного суда в апелляционную инстанцию. Верховный суд республики, рассматривая материалы дела, учел мнения прокурора и отклонил доводы стороны защиты о случайном характере выстрелов.Фото: pixabay.com