В Бурятии растет число нападений собак на людей

Жители Бурятии по-прежнему постоянно подвергаются нападениям собак. Только в этом году в Бурятии было зарегистрировано 2 363 случая обращения к врачам по поводу укусов. Это уже больше уровня прошлого года, когда эта цифра за все 12 месяцев составила 2 312, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики.Между тем, стало известно, что житель Омской области скончался от бешенства после укуса собаки. Пострадавший был укушен собакой в начале октября, но только 31 октября его доставили в лечебно-профилактическую организацию, чтобы начать антирабическое лечение. К сожалению, было уже слишком поздно, и лечение не дало результата. Из шести назначенных прививок ему было сделано только две. Мужчина скончался в ноябре.Стоит отметить, что гибель людей от бешенства в России носит единичный характер. По информации Роспотребнадзора, за 2022 год было зарегистрировано два случая гиброфобии, в 2021-м – шесть таких фактов.Напомним, в Бурятии в этом году было зафиксировано 7 очагов бешенства среди диких лисиц и один случай – у барсука. К счастью, заражений среди людей нет.Важно помнить, что бешенство – опасное заболевание, а своевременная медицинская помощь может спасти жизнь. Если вас укусила дикая или неизвестная собака, обязательно обратитесь за медицинской помощью.Фото: pixabay.com