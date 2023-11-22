Артиллерист из Бурятии погиб на спецоперации

11 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции погиб младший сержант из Бурятии Алексей Юрьев. Об этом сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7».Алексей Юрьев родился 22 апреля 1978 года в Улан-Удэ. По окончании школы поступил в училище, где получил профессию штукатура-маляра. Работал на строительных объектах в Улан-Удэ. С 1996 по 1998 годы служил в армии в поселке Даурия Читинской области.После службы работал в военизированной охране аэропорта Улан-Удэ, затем – в системе жилищно-коммунального хозяйства. Проживал в селе Хасурта вместе с матерью.В феврале 2023 года Алексей Юрьев подписал контракт с Министерством обороны РФ. За время несения службы получил звание младшего сержанта, стал командиром орудия гаубичной самоходной-артиллерийской батареи.В ходе спецоперации Алексей Юрьев получил ранение, но после лечения вернулся в часть. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.«Алексей Юрьев был смелым и решительным бойцом, павшим смертью храбрых. Родные и близкие вспоминают его как исполнительного, трудолюбивого, доброжелательного человека, который всегда приходил на помощь нуждающимся», сообщают в чате.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»