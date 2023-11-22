Общество 22.11.2023 в 09:50

Артиллерист из Бурятии погиб на спецоперации

В ходе СВО Алексей Юрьев был ранен, но вновь вернулся в строй
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Артиллерист из Бурятии погиб на спецоперации
11 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции погиб младший сержант из Бурятии Алексей Юрьев. Об этом сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7».

Алексей Юрьев родился 22 апреля 1978 года в Улан-Удэ. По окончании школы поступил в училище, где получил профессию штукатура-маляра. Работал на строительных объектах в Улан-Удэ. С 1996 по 1998 годы служил в армии в поселке Даурия Читинской области.

После службы работал в военизированной охране аэропорта Улан-Удэ, затем – в системе жилищно-коммунального хозяйства. Проживал в селе Хасурта вместе с матерью.

В феврале 2023 года Алексей Юрьев подписал контракт с Министерством обороны РФ. За время несения службы получил звание младшего сержанта, стал командиром орудия гаубичной самоходной-артиллерийской батареи.

В ходе спецоперации Алексей Юрьев получил ранение, но после лечения вернулся в часть. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

«Алексей Юрьев был смелым и решительным бойцом, павшим смертью храбрых. Родные и близкие вспоминают его как исполнительного, трудолюбивого, доброжелательного человека, который всегда приходил на помощь нуждающимся», сообщают в чате.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара
22.11.2023 в 10:42
В Монголии начали расследование по фейковому видео с президентом страны, говорящим на китайском языке
22.11.2023 в 10:41
В Бурятии рассказали о местах, где есть дрова по низким ценам
22.11.2023 в 10:14
Артиллерист из Бурятии погиб на спецоперации
22.11.2023 в 09:50
В Бурятии произошло землетрясение
22.11.2023 в 09:30
В Бурятии растет число нападений собак на людей
22.11.2023 в 09:29
Глав районов Бурятии научили работать в условиях информационной войны
22.11.2023 в 09:18
Житель Бурятии, стрелявший в своих пасынков, не смог смягчить приговор
22.11.2023 в 09:00
Не обижайте мужиков…
22.11.2023 в 09:00
Стоимость полиса ОСАГО
22.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара
Утром загорелся второй этаж многоквартирного дома по улице Моховая, эвакуировано 6 человек из них 5 детей
22.11.2023 в 10:42
В Монголии начали расследование по фейковому видео с президентом страны, говорящим на китайском языке
Создатели скандальной записи уже арестованы
22.11.2023 в 10:41
В Бурятии рассказали о местах, где есть дрова по низким ценам
Узнать о них можно на сайте Бурприроды
22.11.2023 в 10:14
В Бурятии растет число нападений собак на людей
В республике в этом году было зафиксировано 7 очагов бешенства среди диких лисиц и один случай – у барсука
22.11.2023 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru