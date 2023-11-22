Общество 22.11.2023 в 10:14
В Бурятии рассказали о местах, где есть дрова по низким ценам
Узнать о них можно на сайте Бурприроды
Текст: Андрей Константинов
Места, откуда жители Бурятии могут забрать древесину для заготовки дров по ценам ниже рыночных, определило министерство природных ресурсов и экологии республики. Ознакомиться со списком можно на сайте Бурприроды. В списке указаны склады и пункты приёма древесины, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства напоминают, что определённый законом норматив заготовки древесины для дров составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.
«Жители Бурятии могут также обратиться в ближайшее лесничество для выделения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Стоит обратить внимание, что в рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и перестойные деревья, то есть зелёные насаждения. В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать к месту сбора валежника – можно обратиться в ближайшее лесничество», - сообщают в пресс-службе правительства.
Фото: «Номер один»
Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства напоминают, что определённый законом норматив заготовки древесины для дров составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.
«Жители Бурятии могут также обратиться в ближайшее лесничество для выделения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Стоит обратить внимание, что в рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и перестойные деревья, то есть зелёные насаждения. В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать к месту сбора валежника – можно обратиться в ближайшее лесничество», - сообщают в пресс-службе правительства.
Фото: «Номер один»
Тегидрова