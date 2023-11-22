Общество 22.11.2023 в 10:41

В Монголии начали расследование по фейковому видео с президентом страны, говорящим на китайском языке

Создатели скандальной записи уже арестованы
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии начали расследование по фейковому видео с президентом страны, говорящим на китайском языке
Коллаж из видео с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который якобы говорит на китайском языке, является фейком. Правоохранительные органы сообщили, что уже арестовали двух граждан страны, предположительно создавших фейковую видеозапись.

«В прошедшие выходные в соцсетях распространилось фейковое видео, где глава монгольского государства якобы обращается к гражданам на китайском языке. Это ложная информация, для которой использовали видеозаписи, сделанные аппаратом президента Монголии к открытию 2023-2024 учебного года. Правоохранительные органы начали расследование в отношении двух подозреваемых», - сказал руководитель аппарата президента Монголии Янгуугийн Содбаатар.

Он выразил сожаление, что современные технологии и соцсети используют для размещения ложной информации, которая подрывает репутацию Монголии на международной арене и посягает на достоинство президента страны.

«В последнее время средства массовой информации и социальные сети неоднократно публиковали ложную информацию, которая угрожает национальной безопасности Монголии и посягает на честь ее президента Монголии, с целью нанести ущерб ее репутации международным отношениям», - отметил Янгуугийн Содбаатар.

Фото: «Номер один»
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