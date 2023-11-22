В Монголии начали расследование по фейковому видео с президентом страны, говорящим на китайском языке

Коллаж из видео с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который якобы говорит на китайском языке, является фейком. Правоохранительные органы сообщили, что уже арестовали двух граждан страны, предположительно создавших фейковую видеозапись.«В прошедшие выходные в соцсетях распространилось фейковое видео, где глава монгольского государства якобы обращается к гражданам на китайском языке. Это ложная информация, для которой использовали видеозаписи, сделанные аппаратом президента Монголии к открытию 2023-2024 учебного года. Правоохранительные органы начали расследование в отношении двух подозреваемых», - сказал руководитель аппарата президента Монголии Янгуугийн Содбаатар.Он выразил сожаление, что современные технологии и соцсети используют для размещения ложной информации, которая подрывает репутацию Монголии на международной арене и посягает на достоинство президента страны.«В последнее время средства массовой информации и социальные сети неоднократно публиковали ложную информацию, которая угрожает национальной безопасности Монголии и посягает на честь ее президента Монголии, с целью нанести ущерб ее репутации международным отношениям», - отметил Янгуугийн Содбаатар.Фото: «Номер один»