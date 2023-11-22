Общество 22.11.2023 в 10:42

В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара

Утром загорелся второй этаж многоквартирного дома по улице Моховая, эвакуировано 6 человек из них 5 детей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара
В Улан-Удэ сегодня в 08:27 (мест) на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая, сообщили в Главном  управлении МЧС по Бурятии.  

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в одной из квартир многоквартирного дома. Звеном газодымозащитной службы эвакуировано 6 человек из них 5 детей.

«Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ. Поручил минздраву держать на особом контроле состояние пострадавших, делать все необходимое для лечения детишек. Со стороны правительства будет сделано все возможное», - написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России. Обстоятельства выясняются.

Фото: pixabay.com
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