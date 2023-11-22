В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь убирали снег

В Улан-Удэ работники коммунальных служб непрерывно чистят улицы от снега, сообщили в мэрии города. Этой ночью трактора-щетки убирали снег с проезжей части на ул. Боевой, на пр. Строителей, ул. Мокрова, Ключевской, Ботанической, на пр. 50-летия Октября, Гагарина, Добролюбова, Блинова, Ербанова, Куйбышева, Свободы, Балтахинова и других. Снежные накаты с дорог убирали КАМАЗы со снегоотвалом. Мини-трактора очищали тротуары на улицах Ленина, Коммунистической, Сухэ-Батора, Бабушкина, Терешковой, Сахьяновой, Гагарина, Революции 1905 года и т.д.«Сегодня в 6 утра на городские улицы вышли 115 уборщиков территорий для ручной уборки остановочных карманов, лестниц и пешеходных зон. Также бригады в составе уборщиков территорий, мини-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и самосвалов приступили к погрузке и вывозу собранного ночью снега. Работа по ликвидации последствий снегопада будет продолжаться в круглосуточном режиме», - сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ