Третьей смены больше нет

Еще шесть лет назад в республике остро стояли вопросы нехватки учебных мест как в школах, так и в детских садах. Сегодня большинство данных вопросов снято. Этому предшествовала огромная работа руководства республики вместе с федеральным центром.Решающую роль в этом процессе сыграл национальный проект «Образование». Который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По нему и иным госпрограммам за последние семь лет в Бурятии удалось построить 31 школу и создать 11 305 учебных мест. Третья смена ликвидирована, при этом строительство еще девяти школ продолжается.В 2023 году уже открыты две новые школы: в селе Поселье Иволгинского района и в поселке Забайкальский. Введены в эксплуатацию и проходят процедуру лицензирования школы в Нижней Иволге и Сотниково.Вторая школа в Сотниково уже названа в честь основоположника дошкольной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского.- Этот год объявлен Годом педагога и наставника. Еще круглая дата - 200 лет со дня рождения нашего русского педагога, основоположника научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Учителями принято решение, что школу, которая строится в рамках нацпроекта именно в этот год, было бы уместно сделать именной, - рассказал директор Сотниковской школы №2 им. К.Д. Ушинского Доржи Очиров.Он отметил, что в настоящее время идет работа с документами, по получению лицензии, набору учеников. Запустить новую школу планируют в ближайшее время.- Сейчас большая загруженность: в классах детей по 30 с лишним бывает и параллелей много. Учителям очень сложно столько классов вести. Когда появится новая школа, это будет географически хорошо, потому что село огромное. И дети за несколько километров вынуждены приходить. Порой бывает, что и на школьный автобус опаздывают. А там огромный микрорайон. Дети смогут спокойно ходить пешком, - отозвалась о появлении новой школы мама учеников первой Сотниковской школы Татьяна Токтохоева.Сегодня уже строятся и начнут возводиться в следующем году еще девять школ: в селах Баянгол, Кижинга,Хоринск, Сосново-Озерское, Дутулур, Мухоршибирь, Нур-Селение, в центре Улан-Удэ и 103микрорайоне.Такая же ситуация и в части дошкольного образования: к концу 2023 года в Бурятии будет ликвидирована очередь в детские сады – проблема, к которой до 2017 года и не знали, как подступиться.Здесь свою роль сыграл президентский нацпроект «Демография». За последние пять летпостроено и введено в эксплуатацию 27 детских садов с общей мощностью 6 510 мест. Еще 19 детских садов сегодня находятся в процессе строительства или ввода в эксплуатацию.- До конца года у нас в республике уже не будет очередей в дошкольные образовательные учреждения. При этом мы продолжим строить детские сады и в будущем году. Мы по-настоящему благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поручение ликвидировать очереди в детские сады. Как и за принятое им ровно пять лет назад решение об административном присоединении Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Все жители Бурятии видят, какие результаты уже дали эти решения, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.В 2018 году введены три детских сада: один в Могсохоне и два в 104 микрорайоне Улан-Удэ. Сразу 12 дошкольных учреждений появились в 2019 году. Десять – в Улан-Удэ: в 111, 115, 141, 102 кварталах, на улицах Толстихина, Каландаришвили, Батожабая, в поселках Энергетик, Звездный и Сосновый Бор. Два – в селах Сотниково и Эрхирик. В 2020 году построено пять детских садов – в 140 «а» квартале, в поселке Энергетик и в селах Сосново-Озерское, Гурульба и Хойтобэе. Столько же в 2021 году: на улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский, в Нижнем Саянтуе и в Кяхте. В прошлом году завершено строительство двух садиков на улицах Лермонтова и Конечная в столице Бурятии.Чуть более года назад открылся третий корпус детского сада «Калинка» на улице Конечная.- Нам очень понравился детский сад: с широкими коридорами, большими группами, мебель вся новая. Здесь даже в коридорах есть бизиборды. Ребенок приходит – играет, уходит – играет. И ему это не надоедает, - поделилась мама воспитанника детского учреждения Галина Батуева.В 2023 году в республике возводятся 17 дошкольных учреждений на 2560 мест. Всего с 2017 по 2024 год в общем будет построено 46 детских садов с созданием 9 270 мест. Общий объем инвестиций - более 10 млрд рублей.Параллельно происходило и развитие дополнительного образования. Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»за последние годы созданы десятки тысяч новых мест в кружках и секциях. До конца 2023 года их число превысит 119 тысяч. Для достижения этой цели не только расширялись и модернизировались действующие детские учреждения, но и создавалось большое количество новых центров.Один из самых больших за Уралом детский технопарк «Кванториум» открылся в Бурятии почти ровно пять лет назад - в декабре 2018 года. Сегодня под руководством наставников ежегодно более тысячи детей от 10 до 17 лет осваивают самые современные технологии пообразовательным направлениям: автоквантум, хайтек-квантум, аэроквантум, айтиквантум, виарквантум и робоквантум.- Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. Именно в этом квантуме можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность, - рассказала преподаватель направления «хайтек» Анна Шайдурова.В октябре 2019 года начал работу мобильный технопарк «Кванториум», который сделал доступным дополнительное техническое образование и для детей отдаленных районов. В год он проводит двухнедельные интенсивы для 4 тыс. детей, чтобы знакомить их с техническим творчеством.В республике также за пятилетие открыто семь центров цифрового образования «IT-куб», где сегодня 2,7 тыс. детей обучаются кибергигиене и программированию. Первый появился в 2020 году в Гусиноозерске, на следующий год – в гимназии № 5 Северобайкальска. В прошлом году было открыто пять «IT-кубов»: в Закаменске, Заиграево, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске. В 2024 году запланировано открытие «IT-куба» в Кяхтинском районе.В Улан-Удэ появились два Дома научной коллаборации: на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ. Здесь школьники учатся на технических и естественнонаучных направлениях, участвуют и побеждают в республиканских и всероссийских конкурсах научных и исследовательских работ. Оба ДНК в прошлом году обучили более 800 студентов.Также во всех районах республики создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание еще 31 центра.Нельзя забывать, что от сегодняшнего уровня образования зависит то, как будет развиваться республика в будущие десятилетия. По сути, именно сегодня мы закладываем фундамент для новой Бурятии, которую будут строить новые поколения наших земляков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии