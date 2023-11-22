Общество 22.11.2023 в 12:43

В Улан-Удэ поймали расклейщиков-нарушителей

Они наклеили более 200 листовок на опоры освещения
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ поймали расклейщиков-нарушителей
В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля поймали расклейщиков объявлений. Они наклеили более 200 листовок на опоры наружного освещения по ул. Солнечной, Геологической, Терешковой, Бабушкина, сообщили в Комитете городского хозяйства.

– В наш город нередко приезжают различные ярмарки. По указанию своего начальства граждане с плакатами и скотчем вышли на улицы нашего города. Личности задержанных установлены, протоколы составлены, от их начальника получено обещание, что все объявления будут убраны до начала ярмарки, – рассказала начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.

Как уточнили в мэрии, нарушителям грозят штрафы. Для физических лиц они составляют от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, с начала года сотрудники Управления административного контроля составили 89 административных протоколов за размещение объявлений, плакатов и вывесок в не отведенных для этого местах. Сумма выписанных штрафов превысила два миллиона рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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