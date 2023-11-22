В Улан-Удэ за сутки взломали аккаунты на портале госуслуг у четырех горожан

За минувшие сутки полицией Улан-Удэ зарегистрировано четыре звонка аферистов, которые под надуманными предлогами вынуждают горожан диктовать им поступающие в смс-коды и в результате получают доступ к их личным кабинетам на Едином портале государственных услуг.Как правило, интернет-преступники в таких случаях представляются сотрудниками сотовых компаний либо самого портала. двум фактам уже возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», сообщили в МВД по Бурятии.Так, жертвами злоумышленников стали жители республики в возрасте от 35 до 60 лет. Одну из них - 41-летнюю горожанку - вынудили передать коды, наврав блокировке абонентского номера из-за перехода на другую банковскую систему. А 35-летней жительнице столицы Бурятии псевдо-работник сотовой связи солгал о необходимости продления договора обслуживания.С 47-летним мужчиной из Закаменского района аферист связался через мессенджер. Представившись сотрудником портала госуслуг, он проинформировал: через его аккаунт неизвестным получена справка 2-НДФЛ для дальнейшего оформления кредита. Для прекращения противоправных действий собеседник попросил назвать коды из смс.Ну, а 60-летнего улан-удэнца и вовсе уведомили: нужно пролонгировать заключенный при регистрации на сервисе услуг договор, а затем удалить с телефона все сообщения и входящие вызовы.Итогом всех этих бесед стала блокировка учетных записей граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В одном из случаев, по выполнению всех рекомендаций, интернет-преступник не постеснялся посмеяться над своей жертвой, сообщив, что теперь у него на руках есть все данные.Цель противоправных действий проста: завладев данными, мошенники могут подать заявления в банковские организации на получение на чужое имя кредитов, в том числе, онлайн.Сотрудники полиции призывают жителей республики к осторожности при общении с незнакомцами. Ни в коем случае не передавайте третьим лицам приходящие смс-коды, иную персональную информацию. Чтобы избежать неприятностей, прервите разговор и самостоятельно проверьте полученные сведения.Фото: Госуслуги РФ