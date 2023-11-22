Общество 22.11.2023 в 14:14

Власти Бурятии нашли деньги на рейсы в Нижнеангарск и Таксимо

Продажа авиабилетов на декабрь уже открыта
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии нашли деньги на рейсы в Нижнеангарск и Таксимо
Минтранс Бурятии изыскал дополнительное финансирование в размере 4,1 млн. рублей на субсидирование авиарейсов Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо. Средства выделят из республиканского бюджета. Авиакомпания «Ангара», которая выполняет полёты, уже открыла продажу билетов на декабрь 2023 года.

Как уточнили в Минтрансе, в настоящее время авиакомпания «Ангара» выполняет полёты в штатном режиме, дефицит средств образовался именно на декабрь.

«Произошло это из-за увеличения количества авиарейсов с 27 июля по 14 сентября в связи с большим пассажиропотоком. В настоящее время вопрос с дополнительным финансированием решен. Продажа билетов на декабрь возобновилась с 21 ноября. Отметим, что купить билеты по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан - Удэ-Таксимо на 2024 год можно будет в декабре. Именно тогда будет заключено соглашение с авиакомпанией, подавшей заявку на осуществление в 2024 году воздушных перевозок пассажиров по данным направлениям. Финансирование полетов на следующий год в бюджете предусмотрено», - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минтрансе, ежегодно на субсидирование данных авиарейсов из республиканского бюджета выделяется около 70 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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