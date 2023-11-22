Общество 22.11.2023 в 15:26

Вопросы сотрудничества обсудили бурятские таможенники со своими коллегами из Монголии

Разговор шел о развитии инфраструктуры пунктов пропуска и ускорении перемещения через границу транспорта и физических лиц
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Текст: Номер один
Вопросы сотрудничества обсудили бурятские таможенники со своими коллегами из Монголии
В Бурятии прошла  международная встреча бурятских таможенников с коллегами из Монголии. В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры пунктов пропуска, вопросы взаимодействия в целях ускорения перемещения через границу транспортных средств и физических лиц, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Делегацию Бурятской таможни возглавил и.о. начальника таможни Иван Бурлака, монгольскую делегацию - начальник Селенгинского таможенного управления Баттумур Унуболд.

Таможенники двух стран обменялись информацией о режиме работы пунктов пропуска, обсудили вопросы своевременного вывоза транспортных средств, зарегистрированных в Монголии и временно ввезенных на  территорию Евразийского экономического союза. Кроме того, российские таможенники проинформировали о правилах ввоза и вывоза товаров физическими лицами,  о нормативно-правовых актах, регулирующих нормы перемещения отдельных товаров и наличных денежных средств.
  
Стороны довели информацию о количестве правонарушений со стороны монгольских и российских граждан, пересекающих российско-монгольскую границу в пунктах пропуска Кяхта – Алтан-Булаг и Наушки – Сухэ-Батор.  Таможенники рассмотрели вопрос размещения на таможенных постах в сопредельных пунктах пропуска информационных стендов с основными положениями таможенного законодательства России и Монголии, договорились оперативно актуализировать информацию  при изменении законодательства.

Интерес  у монгольских таможенников  вызвала информация Бурятской таможни  о порядке оформления транзитных товаров, они   намерены довести ее до  монгольских перевозчиков.
В завершение представители обеих сторон выразили удовлетворение  результатами встречи, поблагодарили за плодотворное сотрудничество и   оперативность  предоставления интересующей информации.

Фото: Бурятская таможня
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Монголия Бурятия таможни встреча

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