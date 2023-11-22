Вопросы сотрудничества обсудили бурятские таможенники со своими коллегами из Монголии

В Бурятии прошла международная встреча бурятских таможенников с коллегами из Монголии. В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры пунктов пропуска, вопросы взаимодействия в целях ускорения перемещения через границу транспортных средств и физических лиц, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Делегацию Бурятской таможни возглавил и.о. начальника таможни Иван Бурлака, монгольскую делегацию - начальник Селенгинского таможенного управления Баттумур Унуболд.Таможенники двух стран обменялись информацией о режиме работы пунктов пропуска, обсудили вопросы своевременного вывоза транспортных средств, зарегистрированных в Монголии и временно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза. Кроме того, российские таможенники проинформировали о правилах ввоза и вывоза товаров физическими лицами, о нормативно-правовых актах, регулирующих нормы перемещения отдельных товаров и наличных денежных средств.Стороны довели информацию о количестве правонарушений со стороны монгольских и российских граждан, пересекающих российско-монгольскую границу в пунктах пропуска Кяхта – Алтан-Булаг и Наушки – Сухэ-Батор. Таможенники рассмотрели вопрос размещения на таможенных постах в сопредельных пунктах пропуска информационных стендов с основными положениями таможенного законодательства России и Монголии, договорились оперативно актуализировать информацию при изменении законодательства.Интерес у монгольских таможенников вызвала информация Бурятской таможни о порядке оформления транзитных товаров, они намерены довести ее до монгольских перевозчиков.В завершение представители обеих сторон выразили удовлетворение результатами встречи, поблагодарили за плодотворное сотрудничество и оперативность предоставления интересующей информации.Фото: Бурятская таможня