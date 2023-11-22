Общество 22.11.2023 в 15:47

В Улан-Удэ «Водоканал» прирастает подземным СССР и лихими 90-ми

Более 400 объектов бесхозных сетей поставило на учет муниципальное предприятие в этом году
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В Улан-Удэ «Водоканал» прирастает подземным СССР и лихими 90-ми
В Улан-Удэ на балансе «Водоканала» находится уже больше 800 км сетей водопровода и свыше 500 км сетей водоотведения. Ежегодно предприятию передается дополнительно 10-20 км бесхозных сетей, износ которых порой составляет больше 80 процентов, сообщил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Основная часть таких сетей строилась еще в советское время предприятиями и организациями, которые уже давно не работают, другая – появилась из-за недобросовестных застройщиков, не оформивших документы для передачи новых сетей в «Водоканал». Еще одна часть сетей стихийно, без проектной документации строилась на протяжении десятилетий жителями частного сектора. Чаще всего бесхозные сети громко напоминают о себе в различных аварийных ситуациях, отмечают в администрации столицы Бурятии.

«Я знала, что у нас здесь проходят как линии частного водопровода, так и центральный водовод. Сосед строился, потом дом продал и уехал в другой город. Недавно новые жильцы копали траншею возле моего дома и повредили нашу частную линию. Она ведь не отдана в «Водоканал». Получилось так, что мы нанимали бригады и ремонтировали сеть за свой счет», - говорит Сэсэгма Батоева, проживающая в мкрн Новая Комушка.

Работа по приемке и передаче бесхозных сетей совместно с районными администрациями продолжается. Все мероприятия по ремонту принятых на баланс «новых» сетей будут включены в производственную программу «Водоканала» на ближайшие годы.

Фото: «Водоканал»
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