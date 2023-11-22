В Улан-Удэ с успехом прошла премьера бурятской национальной оперы «Эреэхэн»

В Улан-Удэ 21 ноября прошёл первый премьерный показ национальной оперы Баира Дондокова «Эреэхэн». Зрители увидели на сцене события, которые проходили 320 лет назад.На сцену вышли звёзды бурятской оперы: Намхай Мунхзул, Дамба Занданов, Бадма Гомбожапов, Саян Цымпилов, Дмитрий Барташкин, Баир Хандажапов, Данзан Балтьжинимаев, Эржена Базарсадаева, Евгений Островский, Жамсо Бамбагаев, Мария Миронова. Главную партию Эреэхэн исполнила заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.«Персонаж невымышленный. Это было на самом деле. 320 лет назад пешком или на лошадях добраться в Москву, попасть к Петру Первому, после чего он ещё и подписал соответствующий указ. Им помогла Эреэхэн. В делегации было 52 человека, ей одной не суждено было вернуться домой. Это такая трогательная история», - поделилась Билигма Ринчинова.«Впечатления потрясающие. Впервые на опере на бурятском языке. Я еще до конца не осознаю, насколько это важная вещь в развитии бурятской оперы. Такие произведения поставить в оперной интерпретации очень сложно. Я потрясена огромной работой оркестра, артистов, всех постановщиков. Благодарю коллектив театра!» - поделилась зритель Инна Борбонова.«Я приехал из Якутии. На опере впервые. Впечатления безумно хорошие. Мне очень понравилась акустика. Мне понравилась наполненность зала - нет свободных мест. Это показывает уровень культуры, вовлеченность людей в свои национальные идеи. Опера на бурятском языке, и прекрасно, что есть телесуфлер. Я хорошо и приятно удивлен», - говорит ещё один зритель Виталий Бортеньев.«Я рад, что нахожусь на премьере, знаковой для нашего театра, для нашей культуры, истории, для бурятского народа. Национальная опера является вехой в развитии театра. История этой постановки насчитывает уже много лет. Я помню, как начиналась сама идея создания национальной оперы. Национальная опера — это такой знак возрождения бурятской музыки, бурятской профессиональной музыки и музыкального театра», - отметил музыковед Давид Дондупов.Поздравила коллектив театра с премьерой и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она подчеркнула, что новая национальная опера создавалась в течение трех лет на средства федеральной субсидии при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.Сегодня 22 ноября состоится второй премьерный показ в Бурятском театре оперы и балета. Главную партию исполнит Батчимэг Самбуу.Возрастной ценз: 12+Фото: Егор Бельских/minkultrb.ru