В Улан-Удэ на опасных подъемах и спусках установили ящики с песком

На опасных подъемах и спусках дорог в Улан-Удэ установили около ста ящиков с песком. Это сделано для того, чтобы в случае образования гололеда на дорогах у автомобилистов была возможность дополнительно оперативно вручную подсыпать нужные участки, сообщили в Комбинате по благоустройству.- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно во время продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную, - объяснил и.о. директора Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Уборщики территорий комбината во время снегопадов также берут песок из ящиков для подсыпки опасных участков, в том числе и на пешеходных зонах.«Специалисты комбината постоянно следят за наличием песка в ящиках и при необходимости наполняют их», - отметили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ