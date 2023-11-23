Скандал утих, не разгоревшись

Как говорилось в старину, сенсация лопнула. Напомним, выборы мэра Улан-Удэ в 2024 году состоятся.











В Улан-Удэ в сети появились публикации республиканского исполкома ОНФ о том, что конструкции полюбившейся горожанам зона отдыха с площади Советов зимуют на свалке. А сегодня и.о. директора Комбината по благоустройству Александр Солдаткин дал комментарий по поводу публикации.«В прошлом году зимой сезонную зону отдыха мы хранили у себя на территории базы на Октябрьской, 50 с целью мониторинга, как себя поведёт конструкция ее и отдельные элементы в зимний период. В результате этим летом на площади Советов была расположена красивая сезонная зона отдыха.В этом году мы перевезли крупные конструкции, которые устойчиво переносят зиму, на специальную стоянку Комбината в мкрн Стеклозавод рядом с бывшим полигоном. Такое решение было принято в связи с тем, что при транспортировке высоких конструкций на Октябрьскую, 50 пришлось бы отключать линии электропередач. Поэтому небольшие конструкции хранятся на базе по ул. Октябрьская 50, а крупные - на территории Комбината по благоустройству в мкрн Стеклозавод.Территория стоянки оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением. В следующем году сезонная зона отдыха будет вновь установлена на площади Советов».Фото и видео: t.me/gorodulanude