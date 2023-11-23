Общество 23.11.2023 в 09:34

Скандал утих, не разгоревшись

И.о. директора Комбината по благоустройству опроверг публикацию ОНФ о сезонной зоне отдыха, брошенной якобы на свалке
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Текст: Номер один
Скандал утих, не разгоревшись
В Улан-Удэ в сети появились публикации республиканского исполкома ОНФ о том, что конструкции полюбившейся горожанам зона отдыха с площади Советов зимуют на свалке. А сегодня и.о. директора Комбината по благоустройству Александр Солдаткин дал комментарий по поводу публикации.

«В прошлом году зимой сезонную зону отдыха мы хранили у себя на территории базы на Октябрьской, 50 с целью мониторинга, как себя поведёт конструкция ее и отдельные элементы в зимний период. В результате этим летом на площади Советов была расположена красивая сезонная зона отдыха.

В этом году мы перевезли крупные конструкции, которые устойчиво переносят зиму, на специальную стоянку Комбината в мкрн Стеклозавод рядом с бывшим полигоном. Такое решение было принято в связи с тем, что при транспортировке высоких конструкций на Октябрьскую, 50 пришлось бы отключать линии электропередач. Поэтому небольшие конструкции хранятся на базе по ул. Октябрьская 50, а крупные - на территории Комбината по благоустройству в мкрн Стеклозавод.

Территория стоянки оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением. В следующем году сезонная зона отдыха будет вновь установлена на площади Советов».

Как говорилось в старину, сенсация лопнула. Напомним, выборы мэра Улан-Удэ в 2024 году состоятся.



Фото и видео: t.me/gorodulanude


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город зона отдыха скандал ОНФ

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