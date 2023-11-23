Общество 23.11.2023 в 09:53

Депутат горсовета рассказал, как списанный самолет украсил аэропорт Улан-Удэ

У самолета непростая история, но со счастливым концом
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Текст: Андрей Константинов
Депутат горсовета рассказал, как списанный самолет украсил аэропорт Улан-Удэ
Горсовет Улан-Удэ продолжает удивлять новыми проектами. В рамках 100-летия Бурятии депутаты поведают об интересных местах на округах. Памятники, скверы и даже, на первый взгляд, неприметные улочки - наш город полон любопытных мест, надо только посмотреть повнимательнее. Взглянуть на Улан-Удэ под другим углом помогут депутаты горсовета.

Проект «Интересное место округа» открыл депутат округа №12 Дмитрий Сигачев. Он рассказал горожанам о памятнике легендарному самолету Ан-2, который расположен на территории аэропорта «Байкал». В свое время эту модель считали самой безопасной и надежной, а сейчас он красуется в Улан-Удэ, как бы напоминая о себе современным потомкам - техничным самолетам 21-го века.

- Когда-то эти самолеты летали по всей стране, в том числе здесь в Улан-Удэ. Его в свое время использовали как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолёт. Он даже состоял на вооружении ВВС многих стран. Сейчас эти самолеты не выпускаются, но на его основе произведены многие другие, - отмечает Дмитрий Сигачев.

Ан-2 в народе ласково звали «Аннушкой» или более прозаично – «кукурузником». Эта модель предназначалась для взлетов и посадок на неподготовленных полосах, перевозки небольших грузов и работы в сельском хозяйстве. Универсальный и легкий самолет возил грузы по всей Сибири, Дальнему Востоку и Центральной Азии.

У самолета, красующегося на округе №12, своя история. Трогательная, но со счастливым концом. Он прибыл в Улан-Удэ в 1977 году и был зачислен в авиаотряд. С тех пор он доставил тысячи грузов и побывал в самых разных уголках Дальнего Востока. Пилоты ценили самолет за легкость в эксплуатации и мягкую посадку.

В 90-е начались непростые времена. Наша «Аннушка» поднялась в воздух всего несколько раз, а в 1996-м была окончательно списана: содержание оказалось республике не по карману. Много лет самолет стоял брошенным, но в 2010-м году по инициативе тогдашнего директора аэропорта Станислава Невзорова из него решили сделать памятник.

В 2022 здесь же открылась мемориальная доска, посвященная легендарному самолету. Сейчас памятник в центре внимания гостей Улан-Удэ и горожан, дети с восторгом смотрят на него, а родители с удовольствием рассказывают им историю Ан-2.

Кстати, Улан-Удэ - один из немногих городов, где можно встретить памятник Ан-2. Такие есть всего в пяти городах России, и наш - один из них.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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